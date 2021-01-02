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В мире 30 минут назад

В Казахстане отменили смертную казнь

До этого в стране 17 лет действовал мораторий на смертную казнь

Касым-Жомарт Токаев. Фото: facebook.com/KasimComertTokayev Касым-Жомарт Токаев. Фото: facebook.com/KasimComertTokayev
Касым-Жомарт Токаев. Фото: facebook.com/KasimComertTokayev

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации Второго Факультативного Протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни". Об этом говорится в сообщении на сайте главы республики, передает DW

Протокол был принят Генеральной Ассамблеей ООН 15 декабря 1989 года. Все страны, которые к нему присоединились, обязуются не применять смертную казнь и исключить ее из законодательства. 

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Сейчас к Международному пакту о гражданских и политических правах присоединились 173 государства, ко Второму Факультативному Протоколу — 88 государств.

Казахстан присоединился к протоколу в сентябре 2020 с оговоркой, которая разрешает смертную казнь в военное время после признания виновным в совершении особо тяжких преступлений военного характера. 

В целом же, казни в Казахстане приостановили еще в 2003 году указом президента. Суды при этом продолжали приговаривать осужденных к высшей мере наказания — в том числе и за теракты. Приговоренные к казни отбывали пожизненное заключение и могли быть казнены при отмене моратория. 

Сейчас в уголовном кодексе Казахстана 17 статей предусматривают смертную казнь, что требует корректировки. Один из последних таких приговоров вынесли в 2016 году в отношении Руслана Кулекбаева, который открыл стрельбу по полицейским в центре Алма-Аты, в результате погибли 10 человек. Ему наказание заменили пожизненным.

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Напомним, в Украине мораторий на исполнение смертных приговоров начал действовать в 1995 году, перед вступлением в Совет Европы. Затем смертные приговоры снова стали исполнять. В 1997 году мораторий вновь начал действовать. В 1999 году Конституционный суд Украины признал смертную казнь противоречащей Конституции. В 2000 году Верховная Рада окончательно изъяла понятие "смертная казнь" из списка уголовных наказаний. 

В России мораторий на смертную казнь действует с 1997 года. Беларусь остается последней страной в Европе, где сохраняется и применяется смертная казнь в качестве меры наказания.

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