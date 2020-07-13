В США впервые за 17 лет проведут смертную казнь

Сегодня, 13 июля 2020 года, в США может состояться первая за 17 лет смертная казнь — смертельную инъекцию планируют ввести Дэниэлу Льюису Ли, убившему семью из трех человек. Об этом сообщает CNN.

В издании отмечают, что такое решение принял Апелляционный суд в США, признав недействительным принятое окружным судом по южному округу штата Индиана постановление о переносе казни.

Впрочем, родственники жертв преступника желают привести приговор в действие в другое время. Они намерены обратиться в Верховный суд США и настоять на приостановке приведения казни в связи с эпидемиологической ситуацией — родственники опасаются, что могут заразиться на казни коронавирусом.

Напомним, Даниэл Льюис Ли, сторонник превосходства белых над другими расами, вместе с соучастником пытали отца, мать и их дочь, а потом убили их, а тела бросили в озеро. Убийцу должны были казнить в декабре 2020 года, но его дело было отложено после того, как суды заблокировали вынесение смертного приговора.

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Эрлин Петерсон — мать убитой женщины и бабушка девочки — изначально выступала против смертной казни убийцы, так как не хотела, чтобы приговор был связан с ее именем.

Отметим, что в середине месяца в США впервые за 15 лет возобновят смертные казни преступников, об этом стало известно 9 июля.

В частности, смертельные инъекции собираются ввести двум заключенным в штате Индиана, обвиняемым в убийстве детей. Посетить казнь разрешат семьям преступников, а также родственникам их жертв.

На федеральном уровне смертная казнь не осуществлялась в США с 2003 года. При этом власти штатов самостоятельно решали, применять ли подобную меру наказания. В связи с этим на местных уровнях казни периодически проводятся.