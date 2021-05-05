В Киеве будут судить директора и инженера КП, расхищавших деньги на утепление домов

Киевская городская прокуратура направила в Шевченковский районный суд Киева обвинительный акт в отношении служащих коммунального предприятия и двух директоров компаний-подрядчиков, которые, по данным следствия, расхищали деньги, выделенные на утепление домов.

Как говорится в сообщении столичной прокуратуры, им вменяют завладение бюджетными средствами в особо крупных размерах в составе организованной группы (часть 5 статьи 191, часть 3 статьи 28 и часть 1 статьи 366 Уголовного кодекса).

За совершенное злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и конфискацией имущества.

Отмечается, что осенью 2019 года директор КП, главный инженер этого же предприятия, двое директоров подрядных обществ и другие служащие, личности которых устанавливаются, вступили в преступный сговор с целью завладения бюджетными средствами.

Речь идет о деньгах, выделенных распоряжением Киевского городского совета на работы в рамках проектов, победивших в 2018-2019 годах в конкурсах по реализации энергоэффективных мероприятий в жилых домах Киева, где созданы объединения совладельцев многоквартирных домов, а также в кооперативных домах.

"В ходе реализации преступного замысла указанные лица путем умышленного завышения в официальных документах объемов и стоимости выполненных работ по утеплению многоквартирных домов завладели средствами на общую сумму свыше 700 тысяч грн", — говорится в сообщении.

Дело расследовало Главное управление полиции в Киеве и столичное подразделение департамента стратегических расследований Нацполиции.

Напомним, в 2019 году из городского бюджета столицы было выделено более 22 млн грн на возмещение энергоэффективных кредитов объединениям совладельцев многоэтажных домов и жилищно-строительным кооперативам.