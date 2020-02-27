В Киеве назвали четыре шага по уменьшению количества пластика

Для решения вопроса с пластиком Украине нужно ограничить использования полиэтилена на законодательном уровне. Об этом во время круглого стола "Минимизация использования пластика в торговых сетях Киева" заявил глава постоянной комиссии Киеврады по экологии Константин Яловой. "В первую очередь — ограничение использования полиэтилена на законодательном уровне. Второе — сделать невыгодным использование пластиковой упаковки для самих ритейлеров и конечного потребителя. Третье — это стимулирование ритейлеров переходить на альтернативные виды упаковки через различные программы лояльности. Четвертое — это наладить раздельный сбор пластиковых отходов и их дальнейшую утилизацию. И тогда, я уверен, каждый год их удельный вес будет уменьшаться", — считает Яловой.

Как реагирует рынок

Сеть "МЕТРО Кэш энд Керри" уже использует четырехступенчатое обращение с мусором: переработка упаковки из продукции, которая приходит от поставщиков; сортировка твердых бытовых отходов на 5-15 видов; отдельная утилизация пищевых отходов и система сортировки для покупателей. Последнюю инициативу сеть ввела, чтобы облегчить сортировку для своих клиентов, а также уменьшить их расходы на вывоз мусора. "Когда наш клиент сортирует отходы, то ему удается сэкономить около 40% от затрат на вывоз твердых бытовых отходов. И, конечно, уменьшить количество отходов, вывозимых на полигоны", — говорит менеджер по экологии "МЕТРО Кэш энд Керри" Андрей Грис. Также компания борется с пластиковой упаковкой для товаров собственного производства: меняет ее на бумажную.

Компания Goodwine также ведет борьбу с пластиком в своих магазинах. Три года сеть использует полиэтиленовые пакеты, которые на 40% разлагаются, а на кассах предлагают крафтовые пакеты и полотняные сумки, за отдельную плату. "Сейчас мы около года обучаем сотрудников", — сказала эксперт по внедрению системы безопасности продукции НАССР в сети Goodwine Елена Полищук.

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Сеть "Эпицентр" в своих магазинах не использует много "пакетов-маек", но за прошлый год компания продала 8,7 миллионов больших пластиковых пакетов, пригодных для многократного использования. Чтобы уменьшить количество пластика, в сентябре прошлого года ритейлер начал продавать пакеты из ткани с креативным дизайном. Покупатели приобрели 44 000 таких экосумок. "Насчёт биоразлагаемых пакетов — мы также планируем такую инициативу. Здесь надо понимать, что только одного желания ритейлера недостаточно. Мы сеть, в которой 59 торговых центров по всей Украине. И нам нужен поставщик, который может обеспечить весь этот объем и готов гарантировать, что продукция сертифицирована. Поэтому здесь не только наше желание, а обычно и готовность производителя", — сказала Юлия Чудновець, руководитель КСО-проектов "Эпицентра".

Компания "Ашан" начала минимизировать пластик в начале 2019 года. За прошлый год ритейлер продал на 220 000 полиэтиленовых пакетов меньше, взамен предложили 35000 крафтовых.

В прошлом году компания присоединилась к проведению Международного дня отказа от пластиковых пакетов. В магазинах забрали полиэтиленовые "пакеты-майки" и предложили альтернативы — мешочки, сумки, бумажные пакеты. В акции сети приняли участие около 200 000 человек.

Что делает город

Город обещает ввести раздельный сбор мусора, чтобы минимизировать использование пластика. "Сейчас есть общественные инициативы, которые принимают отходы на переработку. Однако их деятельность почти никак не урегулирована. Нередко они не могут справиться со всем тем мусором, который им привозят киевляне. Именно поэтому мы сейчас рассматриваем возможность создания муниципальных пунктов приема отсортированного мусора, в перспективе в каждом районе города, чтобы привлечь больше киевлян к сортировке отходов", — сказал Константин Яловой.

Также, по его словам, город будет помогать экологически ответственному бизнесу. "Мы понимаем, что бизнесу нужна помощь муниципалитета, всех органов власти, чтобы совместными усилиями улучшать экологическую ситуацию в Киеве и во всей стране. Поэтому в дальнейшей своей работе мы будем принимать нормативные документы таким образом, чтобы содействовать бизнесу в его стремлении к минимизации использования полиэтилена", — сказал глава экокомиссии.