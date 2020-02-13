В 2019 году Верховная Рада закупила "шанхайскую башню" одноразовых стаканчиков

В 2019 году Аппарат Верховной Рады приобрел 171 тысячу одноразовых стаканчиков для питья, из которых — 167,5 тысяч пластиковых и только 3500 бумажных.

Об этом стало известно из ответа на запрос общественного движения "Чесно".

Общественники отмечают, что если считать высоту всех поставленных друг на друга пластиковых стаканчиков, то такая "башня" в высоту достигнет 16,25 км. Высотка "башни" из бумажных стаканчиков составит примерно 333 м. Вместе длина и пластиковых, и бумажных стаканов около 16,6 км — это расстояние, например, от станции метро "Бориспольская" до аэропорта "Борисполь".

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Даже если вставить все стаканы друг в друга, то их высота с "сложенном" состоянии составит 688 метров, что выше, например, Шанхайской башни (632 метра) или монумента Родина-Мать в Киеве (102 метра). Если брать средний вес одного стаканчика 2,2 грамма, то вся закупка Рады потянет на 368, 5 килограммов пластика.

Отметим, что в кулуарах парламента стоят кулеры с водой, где нардепы, журналисты, работники Аппарата и другие посетители могут пить воду из одноразовых стаканчиков. При этом в соцсетях нардеп от "Слуги народа", зампредседателя экологического комитета ВРУ Александр Мариковський сказал, что это может занять длительное время: "Но это целая очень длинная дорога: аппарат, тендеры. Мы начали и продвигаем "зеленый офис" Верховной Рады. Начали с двух зданий на Шелковичной 2 и 4. Работаем, хотя и очень медленно сейчас".

Другой парламентарий от "Слуги народа" Роман Грищук сообщил, что готов инициировать обращение в Аппарат ВРУ для изменения данной ситуации.

Напомним, ранее Комитет избирателей Украины назвал страны, куда народные депутаты летают за опытом чаще всего. Среди прочих в списке есть и такие экзотические страны, как Куба, Монако и Объединенные Арабские Эмираты.