Общество 30 минут назад

На киевских пляжах запретили купаться из-за кишечной палочки, но обещают скоро разрешить

Из-за обильных ливней вода в Днепре стала опасной

Из-за ливней в воде много вредных веществ. Фото: Wikipedia Из-за ливней в воде много вредных веществ. Фото: Wikipedia
Из-за ливней в воде много вредных веществ. Фото: Wikipedia

Вода в столичных водоемах непригодна для купания. Об этом в понедельник, 13 июля, заявил глава Киевсой городской государственной администрации Виталий Кличко. 

"На прошлой неделе на всех столичных пляжах были вывешены желтые флаги. Это значит, что купаться на них не рекомендуется. Но загорать и отдыхать на пляжах можно. Почему сложилась такая ситуация? Из-за сильных дождей, прошедших в Киеве на прошлой неделе. Во взятых пробах обнаружили завышенные показатели содержания кишечной палочки", — отметил Кличко.

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Мэр Киева пояснил, что обычно после сильных осадков во всех водоемах подобные показатели повышаются. Для возвращения к нормативным показателям нужно 3-4 дня.

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"Новые пробы воды специалисты Госпродпотребслужбы будут брать сегодня. И в четверг-пятницу мы будем готовы сообщить, на каких пляжах купаться снова безопасно, а где — пока следует воздержаться от водных процедур. Поэтому, если хочется на пляж, то пока можно только загорать, любоваться красотой Днепра и играть в волейбол! После того, конечно, как наладится погода", — заявил Кличко.

В то же время в понедельник, 13 июля, уже пришли новые результаты анализов, согласно которым вода в большинстве водоемов в пределах нормы. "Буквально пару часов назад получили новые анализы, скоро их опубликуем и на большинстве пляжей уже завтра будет висеть зеленый флаг", — рассказал в комментарии Delo.ua Константин Пигуля, директор по развитию зон рекреации коммунального предприятия "Плесо". 

Напомним, плохое качество воды этим летом наблюдается не только в украинских реках, но и морях. В Одессе в конце июня зацвело море, а Приазовье заполонили медузы.

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