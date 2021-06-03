В Киеве переименуют ряд площадей, улиц и переулков: список новых названий

Комиссия по вопросам наименований Киевской городской государственной администрации приняла решение о присвоении скверу на углу Андреевского спуска и Боричевого Тока имени известного оперного певца, Героя Украины, который погиб в боях на Донбассе, Василия Слипака.

Также в столице будет переименован ряд улиц и переулков, заявила заместитель председателя КГГА Марина Хонда на заседании комиссии, сообщает пресс-служба администрации.

"Присвоение скверу имени этого выдающегося человека, фактически, формальность, поскольку община города давно высказалась о желании создания этого сквера. Он уже стал одним из центров культурной жизни столицы, где свои лучшие произведения представят украинские артисты", — отметила она.

Таким образом, комиссия присвоила новые названия одной улице и двум площадям:

- проезду от улицы Профессора Подвысоцкого к жилому комплексу "Новопечерские Липки" в Печерском районе название "улица Николая Костомарова";

- безымянной площади на пересечении улиц Леонида Первомайского и Мечникова в Печерском районе название "Кловская площадь";

- безымянной площади на пересечении проспекта Отрадного и улицы Героев Севастополя в Соломенском районе название "площадь Отрадная".

Также члены комиссии поддержали переименование ряда улиц и переулков, а именно:

- переименование улицы Академика Кржижановского в Святошинском районе на улицу Емельяна Прицака;

- переименование переулка Бабушкина в Шевченковском районе в переулок Сеньковский;

- переименование улицы Кайсарова в Голосеевском и Соломенском районах на улицу Холодноярскую;

- переименование улицы Крайней в Деснянском районе на улицу Осипа Мандельштама;

- переименование улицы Совхоз "Совки" в Соломенском районе на улицу Проновскую;

- переименование переулка Радищева в Соломенском районе в переулок Юрия Матущака;

- переименование улицы Саратовской в Шевченковском районе на бульвар Павла Вирского;

- переименование улицы Павла Вирского в Деснянском районе на улицу Анатолия Авдиевского;

- переименование 2-го переулка Валентины Терешковой в Дарницком районе в переулок Кристины Алчевской.

Кроме того, комиссия КГГА поддержала присвоение детской школе искусств №5 Оболонского района имени выдающегося украинского хормейстера и дирижера, Героя Украины, народного артиста Украины, профессора Льва Николаевича Венедиктова.

В свою очередь школе №29 І-ІІІ ступеней Оболонского района Киева — имени выдающегося полководца, военного деятеля, последнего кошевого атамана Запорожской Сечи Петра Калнышевского.

Напомним, в конце апреля 2021 года Шестой апелляционный административный суд признал законным переименование Московского проспекта в проспект Степана Бандеры в Киеве. Также законным признано изменение названий четырех столичных улиц.

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Как сообщалось, 28 января 2021 года Окружной административный суд Киева признал противоправным и отменил решение Киевского городского совета от 7 июля 2016 года "О переименовании улиц, проспектов и переулков в городе Киеве".

В связи с этим депутат Верховной Рады от "Европейской солидарности" и бывший руководитель Института национальной памяти Владимир Вятрович, комментируя решение на своей странице в Facebook, выразил позицию, что после решения апелляционного суда, касавшегося проспекта Бандеры, дальнейшее обжалование этого наименования возможно лишь в Верховном суде.

25 июня 2019 года тот же Окружной админсуд Киева отменил указанное решение Киевсовета, но только в части переименования Московского проспекта в честь Бандеры. Кроме того, тем же решением ОАСК отменил переименование 1 июня 2017 года проспекта Генерала Ватутина, составляющего единую магистраль с Московским проспектом, в проспект Романа Шухевича.

Однако уже 9 декабря 2019 года Шестой апелляционный суд Киева это решение ОАСК отменил, оставив таким образом наименования проспектов в честь Бандеры и Шухевича.