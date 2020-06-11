В Киеве за соблюдением карантина будут следить мобильные группы — КГГА

В Киеве почти 100 объектов ежесуточно проверяют городские мобильные группы контроля за соблюдением карантинных требований.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской горгосадминистрации (КГГА).

По информации КГГА, несмотря на ​​смягчение карантина, риск заражения коронавирусной болезнью продолжает существовать. Поэтому штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации принял решение образовать мобильные группы контроля за соблюдением карантинных требований.

"Город усиливает контроль за соблюдением противоэпидемических мер для предотвращения дальнейшего распространения вируса COVID-19. По решению штаба, созданы мобильные группы контроля, главной целью которых является проверка соблюдения карантина, введенных в общественных местах Кабинетом Министров Украины и городом", — сообщил советник Киевского городского головы Владимир Бондаренко.

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Он отметил, что столица с 31 мая продолжает фиксировать значительное количество новых больных, не позволяет перейти к следующим этапам послаблений карантина.

Мобильные группы состоят из представителей районных госадминистраций, Госпотребслужбы, Департамента благоустройства, Национальной полиции и муниципальной охраны.

"Они ежедневно проверяют соблюдение противоэпидемических требований в деятельности предприятий торговли, общественного питания, бытовых услуг и тому подобное", — сообщили в КГГА.

Как сообщалось ранее, в детском садике "Калинка", который находится в городе Бровары Киевской области, зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции COVID-19.