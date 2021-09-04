В киевской школе отравились полсотни детей — СМИ

3 сентября в одной из школ Киева около 50 учеников начальных и старших классов получили пищевое отравление, сообщает "Обозреватель".

По словам родителей, дети пожаловались на тошноту. Родители и врачи подозревают, что в учреждении произошла вспышка инфекционного заболевания или массовое отравление.

Мама ученицы 2-го класса Анастасия рассказала, что сначала учительница спросила у родителей в мессенджере, не болит у детей живот. Это сообщение появилось в группе утром. Уже в 9:30 она позвонила Анастасии и сообщила, что ее дочери плохо, она рвет и ребенка нужно забрать из школы.

"Мы прибежали, забрали и вот с 9:30 утра и до 22:00 мой ребенок рвала и у нее температура", — рассказала женщина.

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Она добавила, что рвота у ребенка была каждые 15 минут.

Другие родители позднее рассказали, что в соседнем классе было 10 детей с такими же симптомами. Заболели и другие ученики: параллельного 2-го, 3-го, 4-го, 8-го и 11-го классов.

Анастасия подчеркнула, что администрация школы попросила не поднимать панику и не разглашать информацию. Родителей заверили, что в школе провели все необходимые проверки и анализы, однако результатов не было. Кроме того, в помещениях провели дезинфекцию и кварцевание.

Врач, к которому женщина обратилась за помощью, предположила, что у ребенка мог быть зафиксирован какой-нибудь вирус.

Напомним, в середине февраля в городе Раздельная Одесской области выявили вспышку вирусного гепатита А. В частности, заболели 15 детей и один взрослый, проживающие в частном доме.

Ранее сообщалось, что в первой половине 2018 года корью заболели около 24 тыс. взрослых и детей.