В Киевтеплоэнерго обнаружен коронавирус: заболели 7 сотрудников

В Киеве на коммунальном предприятии "Киевтеплоэнерго" обнаружили коронавирус: болезнью заразились сразу несколько сотрудников. Об этом Delo.ua сообщили на самом предприятии в ответ на запрос.

По словам представителей предприятия, заболели семь работников. Двое из них в одном здании, остальные работают в разных зданиях. При том, что штат компании насчитывает почти девять тысяч человек.

"Все сотрудники отделов, которые контактировали с больными, переведены на самоизоляцию. Некоторые, в случае возможности выполнения должностных обязанностей дома, работают дистанционно", — рассказали Delo.ua в Киевтеплоэнерго.

Там подчеркнули, что контакты заразившихся с клиентами исключены, поскольку КП не обслуживает их в режиме личных консультаций с момента введения ограничений в Киеве и до официального конца карантина: "Для удобства и безопасности украинцев с начала введения в стране карантина Киевтеплоэнерго ввело ряд дистанционных услуг".

Также на предприятии уточнили, что в целях предотвращения распространения вируса на входе в офисные и производственные помещения сотрудникам меряют температуру, обеспечивают их необходимыми средствами индивидуальной защиты, а в помещениях ежедневно проводят дезинфекцию.

"Киевтеплоэнерго осуществляет все необходимые профилактические мероприятия. Сотрудники, которые контактировали с больными, переходят на удаленную работу при возможности выполнения своих должностных обязанностей дома. Персонал обеспечен защитными комбинезонами, медицинскими масками и респираторами, защитными очками, перчатками и антисептиками. На всех объектах предприятия проводится дезинфекция помещений путем обработки гипохлоритом натрия и кварцевания", — заявили представители КП.

Они добавили, что в случае появления симптомов, подобных коронавирусной инфекции, сотрудники обращаются в медицинские учреждения для подтверждения симптомов и прохождения теста.

Напомним, ранее вспышку коронавируса зафиксировали на предприятии "Киевхлеб" в Киеве. Сначала болезнь подтвердили только у трех работников, но позже после тестирования всего коллектива из 77 человек, оказалось, что больны 37 сотрудников. Цех-пекарню закрыли на карантин, а всех больных и контактных лиц отправили на самоизоляцию.