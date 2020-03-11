В китайском Ухане разрешили работу ключевых предприятий города

Власти китайского города Ухань, находящегося под жестким карантином из-за вспышки коронавируса нового типа, разрешили работу предприятий в наиболее важных секторах экономики.

Об этом со ссылкой на сообщение регионального правительства провинции Хубэй сообщает Reuters.

В частности, к работе могут приступить предприятия общественного транспорта, по производству медицинских товаров и предметов первой необходимости. Компании из других секторов экономики также могут запросить разрешение, если от их работы зависят национальные или глобальные цепочки поставок.

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Как известно, Ухань считается эпицентром распространения коронавируса в Китае, откуда он разошелся по странам Юго-Восточной Азии и всем континентам мира, кроме Антарктиды.

23 января в городе был введен карантин, тогда же общественный транспорт Уханя прекратил работу. С 13 февраля был введен запрет на работу всех предприятий и заводов, кроме необходимых для жизнеобеспечения.

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10 марта председатель КНР Си Цзиньпинь впервые с начала распространения инфекции посетил Ухань. Тогда же провинция Хубэй сняла часть запретов на передвижение внутри региона.

Напомним, болезнь COVID-19, вызванная коронавирусом нового типа, к настоящему времени поразила более 113 тысяч человек, отмечает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). К 10 марта в материковом Китае было зафиксировано более 80 тысяч случаев заболевания, более 67 тысяч из которых — в провинции Хубэй, сообщает комиссия по здравоохранению Китая. Всего в ходе болезни, по данным ВОЗ, погибли 4012 человек.