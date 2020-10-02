В Кривом Роге из газеты Вилкула уволился второй журналист: причина в цензуре

Из криворожской газеты "Пульс: новости, факты, комментарии", которая по данным издания Krivbass.city фактически основана Александром Вилкулом, уволился второй журналист — Анна Смирнова, заявив, что газета стала "платформой для лживой информации".

По словам корреспондентки, уйти из издания, в котором она проработала последние 6 лет, ее подвигло засилье заказных материалов и откровенное вмешательство руководства в редакционную политику. Несмотря на усилия трудового коллектива, в газете все чаще стали выходить откровенно неправдивые материалы, отмечает Смирнова.

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"Журналисты собирали информацию, обрабатывали, размещали на сайте и в газете, делали все возможное, чтобы наша информация была объективной. Наряду с этим газета использовалась и используется, к сожалению, как платформа для размещения информации, которая не соответствует никакой действительности. Повлиять на это журналисты не в силах", — рассказывает журналистка в интервью Krivbass.city.

Ее собственные материалы, как и материалы ее коллег в издании, подвергались коррекции. В то же время в издании массово размещались материалы неизвестного происхождения, которые шли в печать, что называется, "на автомате".

Последним таким материалом, который застала Смирнова на рабочем месте, стала статья о ДТП с участием сына кандидата в мэры Кривого Рога Дмитрия Шевчика. Материал был подан крайне тенденциозно и однобоко и имел все признаки информационного вброса.

"Когда этот материал пришел, он был сразу размещен, и газета, редакция, не имела никакой возможности вносить какие-то коррективы, правки", — рассказывает Анна Смирнова.

Собственно, заказной материал о ДТП и стал, по словам Смирновой, предпоследней каплей, побудившей ее уйти из издания.

Журналистка также отмечает возмущенную реакцию читателей на подобные вбросы.

"Были звонки наших читателей. Это был барометр. У нас в городе живут достаточно умные люди. Когда выходила подобная информация, нам звонили читатели и говорили, что они не совсем согласны. Обидно было за редакцию, за газету, потому что наряду с качественным продуктом подавалась открытая дезинформация, и воспринималась она читателями, как чистая правда", — рассказывает Смирнова.

О принятом решении корреспондентка не жалеет, потому что оно, по ее словам, выверенное.

"Мне только жаль, что "Пульс" стал использоваться, как платформа для лживой информации", — сказала она.

Напомним, что в начале сентября из этого издания уволился известный в городе журналист Александр Шидо. В видеообращении он заявил, что в последнее время в газете стали выходить статьи, которые шли в разрез с мнением коллектива, а публикации проходили отборную цензуру.