Происшествия вчера, 15:37

В мечети на востоке Бангладеш прогремел взрыв, погибли 24 человека (ВИДЕО)

Число жертв может увеличиться, так как в больницах в критическом состоянии с ожогами до 90% поверхности тела находятся 37 человек

Фото: скриншот видео Аljazeera Фото: скриншот видео Аljazeera
Фото: скриншот видео Аljazeera

В городе Нараянгандж на востоке Бангладеш в мечети прогремел взрыв, в результате которого как минимум 24 человека погибли, передает Аljazeera.

По информации телеканала, количество жертв может увеличиться, так как в больницах в критическом состоянии с ожогами до 90% поверхности тела находятся 37 человек.

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По предварительной версии, в мечети взорвались шесть кондиционеров. В результате чего более 50 человек получили ожоги и ранения. Причиной взрыва называют скопление газа после утечки из трубопровода.

В пожарной охране подтвердили, что причиной взрыва стала утечка газа из трубопровода, который проходит под мечетью.

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Как сообщил координатор ожогового отделения, среди погибших  был семилетний мальчик. Он сказал, что врачи вылечили по меньшей мере 37 человек с ожогами до 90% их тел.

В феврале прошлого года в результате пожара в старых кварталах Дакки (столица Бангладеш) погибло 78 человек. Через месяц 25 человек погибли, когда пожар охватил офисное здание в городе.

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