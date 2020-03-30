Общество 1 час назад

"Получаем новые обращения": в МИД рассказали, сколько еще украинцев хочет вернуться домой

Чиновники не исключают, что это число будет стремиться с 100 тысячам

"Получаем новые обращения": в МИД рассказали, сколько еще украинцев хочет вернуться домой "Получаем новые обращения": в МИД рассказали, сколько еще украинцев хочет вернуться домой
Глава МИД Дмитрий Кулеба. Фото: 24 канал

У Министерства иностранных дел нет точных данных, сколько сегодня украинцев находится за границей. В МИД знают только о тех, кто уже заявил о себе и зарегистрировался в системе "ДРУГ" (добровольная регистрация украинских граждан во время поездок за границу) — сейчас таких около 20 тысяч человек.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в интервью "Европейской правде".

"Но с ухудшением ситуации в мире (а она ухудшается!) мы получаем новые обращения. Например, сейчас к дипломатам обратилась за помощью наша гражданка, потому что она вышла из джунглей Боливии, где провела последние три недели, прочитала новости и поняла, что происходит", — добавил он.

Кратко и по делу в Telegram

Кулеба также отметил, что украинцы, работающие за рубежом, из-за экономической рецессии вскоре захотят вернуться: их количество будет постепенно расти в направлении цифры 100 тысяч человек.

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Напомним, что украинцы, которые возвращаются из-за границы, в обязательном порядке будут соблюдать режим обсервации. По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия "события в аэропорту "Борисполь" подтвердили, что другого пути нет, а ответственность самоизоляции оказалась низкой". Речь идет о пассажирах эвакуированного из Вьетнама рейса, которые пытались сбежать из аэропорта, чтобы их не поместили в обсервацию. Чиновник не уточнил, будет ли действовать эта норма на украинцев, которые вернулись раньше.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что около 17 тысяч украинцев, которые вернутся из-за границы, пройдут 14-дневную обсервацию. По его словам, сейчас готовится перечень соответствующих локаций, которыми, в частности, могут стать отели.

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