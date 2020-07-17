В Минздраве допускают смешанный формат обучения в школах с 1 сентября

Министерство здравоохранения работает с Министерством образования, чтобы с 1 сентября перейти на максимально приближенный к нормальному образу жизни формат.

При этом в Минздраве не исключают смешанный вариант — когда будет обычное привычное обучение совместно с дистанционными формами, заявил министр здравоохранения Максим Степанов в интервью "РБК-Украина".

Он не исключает, что при каких-то показателях это будет обычный режим обучения с соблюдением противоэпидемических правил или, возможно, с двухсменным посещением школы.

Когда показатели заболеваемости будут выше установленной нормы — возможно, будет переход на дистанционное обучение, уточнил министр.

"Я сторонник того, чтобы анализировать мировые примеры и адаптировать их под реалии украинской ситуации", — сказал Степанов.

Он отметил, что через неделю будет регламент работы и утвердят его до конца июля, чтобы все было понятно заранее.

Напомним, Министерство здравоохранения разрабатывает правила, по которым дети пойдут учиться в школы с 1 сентября.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что страна технически не готова к дистанционному обучению в школах с сентября.

В Минобразования уже называли варианты посещения учениками школ с 1 сентября 2020 года. По словам исполняющего обязанности министра образования и науки Сергея Шкарлета, возможна смешанная форма посещения школы — частично офлайн, частично онлайн, или же проведение уроков по сменам.