В Николаеве рынку "Колос" выписали штраф на 170 тысяч грн за нарушение карантина

6 апреля полицейские составили административные протоколы в отношении двух директоров непродовольственных рынков в Николаеве за нарушение карантинных норм.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области, рейдовая группа из числа полицейских, представителей органов местного самоуправления и Госпродпотребслужбы пришли с проверкой по поводу соблюдения карантинных норм на рынке "Колос", расположенном по проспекту Мира.

По выявленным фактам нарушений карантинных требований на двух директоров рынка полицейские составили административные протоколы по статье 44-3 "Нарушение правил карантина людей" Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Статья предусматривает наложение штрафа от 17 до 34 тысяч грн для физических лиц и от 34 до 170 тысяч грн — для должностных лиц.

Административные материалы будут направлены в суд для принятия решения.

Ранее сообщалось, что в Николаеве работники рынка "Колос" решили продолжить работать, несмотря на введение жесткого карантина, однако для закрытия рынка была задействована Национальная гвардия.

Конфликт между предпринимателями и силовиками на вещевом рынке "Колос" в Николаеве 4 апреля завершился победой продавцов: правоохранители покинули базар, а продавцы продолжили работать, несмотря на карантинный запрет.

Напомним, 3 апреля карантин в Николаеве ужесточили и под запрет попала работа непродовольственных рынков.