Общество 60 минут назад

В Офисе Зеленского отказываются сообщать о состоянии жены президента, заболевшей COVID-19

Ранее Елена Зеленская была госпитализирована с COVID-19 в Александровскую больницу Киева

Елена Зеленская. Фото: rbc.ua Елена Зеленская. Фото: rbc.ua
Елена Зеленская. Фото: rbc.ua

В Офисе президента Украины отказались предоставить информацию о состоянии здоровья супруги президента Елены Зеленской, которая 10 дней назад была госпитализирована с COVID-19 в Александровскую больницу Киева.

За уточнениями о состоянии здоровья Зеленской Delo.ua обратилось в информационный департамент Офиса президента, однако там отвечать на вопросы не стали. Взамен предложили либо отправить информационный запрос, либо связаться с пресс-секретарем первой леди. Однако, в телефонном разговоре и личный представитель Зеленской о ее состоянии здоровья говорить отказалась, также предложив обратиться в бюрократию и прислать информационный запрос. 

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Отметим, что последняя информация о состоянии первой леди была обнародована еще неделю назад, 18 июня. Тогда в Офисе президента сообщили, что она продолжает лечение в стационаре, где проходит антибактериальную терапию. 

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Напомним, что Елена Зеленская была госпитализирована с COVID-19 и внегоспитальной двусторонней полисегментарной пневмонией средней степени тяжести. Согласно сообщениям ОП, ее состояние было стабильным.

Тесты на коронавирус Владимира Зеленского и детей были отрицательными, однако глава государства перешел на особый режим работы.

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ПО МАТЕРИАЛАМ: "Дело"

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