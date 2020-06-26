В Офисе Зеленского отказываются сообщать о состоянии жены президента, заболевшей COVID-19

В Офисе президента Украины отказались предоставить информацию о состоянии здоровья супруги президента Елены Зеленской, которая 10 дней назад была госпитализирована с COVID-19 в Александровскую больницу Киева.

За уточнениями о состоянии здоровья Зеленской Delo.ua обратилось в информационный департамент Офиса президента, однако там отвечать на вопросы не стали. Взамен предложили либо отправить информационный запрос, либо связаться с пресс-секретарем первой леди. Однако, в телефонном разговоре и личный представитель Зеленской о ее состоянии здоровья говорить отказалась, также предложив обратиться в бюрократию и прислать информационный запрос.

Отметим, что последняя информация о состоянии первой леди была обнародована еще неделю назад, 18 июня. Тогда в Офисе президента сообщили, что она продолжает лечение в стационаре, где проходит антибактериальную терапию.

Напомним, что Елена Зеленская была госпитализирована с COVID-19 и внегоспитальной двусторонней полисегментарной пневмонией средней степени тяжести. Согласно сообщениям ОП, ее состояние было стабильным.

Тесты на коронавирус Владимира Зеленского и детей были отрицательными, однако глава государства перешел на особый режим работы.