Политика 60 минут назад

В Польше могут отменить выборы президента и продлить срок Дуды на 2 года

В случае принятия этих изменений президент не сможет повторно избираться на эту должность

В Польше могут отменить выборы президента и продлить срок Дуды на 2 года В Польше могут отменить выборы президента и продлить срок Дуды на 2 года
Анджей Дуда. Фото: Flickr

В Польше предлагают изменения в Конституцию страны, которые продлят срок действующего президента Анджея Дуды на 2 года и отменят выборы, запланированные на май 2020 года.

Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.

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Указано, что правящая партия "Право и справедливость" и партия "Согласие" подали законопроект, которым предлагают изменить статью 127 Конституции и продлить срок президентской каденции до 7 лет. Сейчас срок каденции президента в Польше составляет 5 лет.

В частности, в проекте прописано, что изменение "будет применяться к сроку действующего президента Республики Польша" — Анджея Дуды, и что внесение этих изменений отменяет президентские выборы, проведение которых оказалось под вопросом в связи с эпидемией коронавируса.

В то же время, в случае принятия и вступления в силу этих изменений такой президент не сможет повторно избираться на эту должность.

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Ранее нижняя палата Сейма Польши приняла поправки в Избирательный кодекс, позволяющие провести очередные выборы президента страны почтой в связи с карантином.

Также премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что страна находится в начале борьбы с коронавирусом и ждет пика заболеваемости COVID-19 в мае-июне.

Как сообщалось, 1 апреля 2020 года Польша продлила разрешение на работу для украинцев в рамках антикризисной программы.

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