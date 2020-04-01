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В мире 1 час назад

Польша продлила разрешение на работу для украинцев в рамках антикризисной программы

Польский Сенат принял антикризисную программу на €45 млрд

Польша продлила разрешение на работу для украинцев в рамках антикризисной программы Польша продлила разрешение на работу для украинцев в рамках антикризисной программы
Фото: Польское радио

Сегодня, 1 апреля, Верхняя палата парламента Польши приняла так называемый "Антикризисный щит": программу действий для поддержки экономики страны на сумму 212 млрд злотых (свыше 45 млрд евро).

Как сообщает "Укринформ", сенат Польши внес 104 поправки к закону, отменяя, в частности, изменения, которые предлагались Сеймом в избирательном кодексе, но оставляя положения, которыми на время эпидемии и 30 дней после нее продолжаются разрешительные документы на пребывание и работу иностранцев, в том числе, и украинцев.

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"Учитывая ожидания поляков, сенаторы сделали определенный выбор и в ходе этого заседания внесли только те поправки, которые считали ключевыми... Сенаторы устранили из закона положения, которые не касаются борьбы с коронавирусом", — заявил после голосования маршалок Сената Томаш Гродзький.

Он добавил, что верхняя палата планировала внести 2 тысячи поправок к этому закону, но поскольку антикризисную программу необходимо принять как можно скорее, то они остановились только на свыше 100 из них.

В частности, Сенат отменил в законе поправку к избирательному кодексу страны, которая вводила корреспонденционное голосование лицами, находящимися на карантине или которым свыше 60 лет.

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в общей сложности, антикризисный пакет в Польше будет состоять из пяти основных блоков: защиты рабочих мест, поддержки системы здравоохранения, безопасности финансовой системы, поддержки предпринимательства, а также развития инвестиций в публичном секторе.

В свете внесения изменений в Антикризисную программу в Сенате, закон снова вернётся на рассмотрение в нижнюю палату парламента РП. Внеочередное заседание Сейма по этому делу состоится во вторник. Ожидается, что после его принятия "Антикризисный щит" сразу подпишет президент Польши.

Ранее сообщалось, что из-за введения в Украине карантина владельцы ягодных плантаций в Польше опасаются проблем с количеством рабочих по сборе клубники, так как именно украинцев больше всего работает на 

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