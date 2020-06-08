В Польше закрывают 12 угольных шахт из-за вспышки коронавируса

В Польше с 9 июня и в течение трех недель временно прекратят добычу угля на 12 шахтах из-за вспышки коронавируса среди шахтеров в Силезском воеводстве недалеко от Чехии.

Об этом заявил вице-премьер-министр страны Яцек Сасин, сообщает TVN24.

При этом шахтерам, которые из-за ограничений не смогут работать, обещают выплатить 100% зарплаты.

Так, Министерство здравоохранения страны утром сообщило о 219 новых случаях COVID-19, из них 151 в Силезском воеводстве.

В целом известно, что почти 5000 шахтеров заразились коронавирусом с начала эпидемии. Сейчас в Силезии подтверждено 9790 случаев коронавирусной болезни.

Министр здравоохранения Польши заявил, что Силезское воеводство хорошо подготовлено к эпидемии. По его словам, у большинства шахтеров COVID-19 проходит в легкой форме.

Также министр заверил, что вспышки заболевания среди шахтеров обнаруживают благодаря регулярному тестированию. В частности, только для шахтеров провели 50 тысяч тестов.

Как известно, всего в Польше коронавирус обнаружили у 26 тысяч 780 человек. Из них 1161 человек умер от осложнений и 12 тысяч 998 выздоровели.

В мире с начала эпидемии COVID-19 обнаружили у 791 миллиона 667 людей, из них 406 тысяч 195 умерли и 3 млн 461 тысяча 619 выздоровели. Продолжают лечиться более 3 миллионов.

Ранее Совет министров Польши в условиях пандемии коронавируса Covid-19 постановил необходимость перевозить на борту воздушных транспортных средств, в том числе чартерных рейсов, половину пассажиров от максимального количества посадочных мест.