В Польше иностранных сельхозработников будут тестировать на COVID-19 бесплатно

Иностранные сезонные сельскохозяйственные рабочие, прибывшие в Польшу на заработки, будут проходить тесты на коронавирус за счет государства.
Об этом заявил министр сельского хозяйства Польши Ян Кшиштоф Ардановски, сообщает SadyOgrody.
По словам министра, заробитчане смогут приступать к работе сразу после прибытия на агропредприятие, а не после 14-дневного карантина.
"У меня есть хорошие новости для аграриев, которые легально работают с иностранцами: государственный бюджет оплатит необходимые им тесты", — отметил Ардановски.
Министр добавил, что иностранцы, которые приезжают на фермы, могут во время карантина выполнять работы с первого дня их пребывания, чего нет в других отраслях.
В свою очередь, глава польской Ассоциации переработчиков фруктов и овощей, владелец одного из крупнейших перерабатывающих предприятий в Польше (Real SA) Анджей Гайовничек, польский рынок труда зависим от трудовых мигрантов из Украины, особенно в сезон сбора фруктов и овощей. Без них будет очень сложно собрать урожай.
Ранее сообщалось, что, начиная с 29 апреля, граждане Украины начали получать по почте польские рабочие визы.
Стоит отметить, что по итогам первого полугодия 2019 года на работников из Украины приходилось 90% поданных заявлений на трудоустройство для иностранцев в Польше. В целом в первом полугодии было подано 846 тысяч таких заявлений, что примерно на 13% больше, если сравнивать с прошлогодними показателями.
Также сообщалось, что количество граждан Украины, выехавших на заработки в Польшу, составляет от 1,2 млн до 1,5 млн человек.
Кроме этого, Украина заняла первое место по разрешениям на жительство в странах Евросоюза: в 2018 году их получили 527 тысяч наших сограждан (78% разрешений на проживание в Польше).