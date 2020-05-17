В Польше прогнозируют, что переводы заробитчан из Польши в Украину упадут на треть

Аналитический центр CASE Украина провел с польскими коллегами вебинар на тему "Миграция и переводы гастарбайтеров — влияние пандемии COVID-19".

Как сообщает аналитический центр Case Украина Ціна держави, в вебинаре приняли участие исполнительный директор CASE Украина Dmytro Boyarchuk, экономистка CASE — Center for Social and Economic Research Агнешка Кулеса и главный экономист Польской федерации предпринимателей Лукаш Козловски.

По оценкам польских экономистов, примерно 12% украинских заробитчан оставили Польшу во время карантина и вернулись домой. Однако, учитывая сезонных работников, которых плохо учитывает официальная статистика, количество украинский, которые оставили Польшу выше.

При этом, аналитики отмечают, что агросектор не был лидером по привлечению украинских работников. Больше всего украинских мигрантов работают в промышленном секторе, строительстве, транспорте и поддерживающих сервисах и имеют постоянное трудоустройство.

"Пока польские промышленность и строительство, где занято больше всего украинских работников, показывают относительную стабильность. Поэтому пока есть основания полагать, что украинцы будут востребованы в Польше и после завершения карантина. Однако, как отмечают польские эксперты, Польша является более открытой для сезонных и циклических работников, и пока не готова активно предоставлять разрешения на постоянное жительство", — говорится в сообщении.

Эксперты подчеркивают, что если уровень безработицы превысит 10%, то гражданам Украины будет трудно трудоустроиться в Польше на постоянную (а не сезонную) работу.

"В результате этого, по оценке Лукаша Козловски сокращение денежных переводов из Польши в Украину из-за последствий пандемии может достичь 30%. Польша принимает к 2 млн украинских заробитчан в год. Это основная группа украинских работников за границей, сформировавшая $12,9 млрд переводов в 2019 году. В целом, по оценке Дмитрия Боярчука падение доходов работников на 30% грозит потерей $4 млрд валютных поступлений в 2020 году", — подытожили в компании.

Напомним, Национальный банк ухудшил прогноз на 2020 год относительно денежных переводов трудовых мигрантов в Украину с $12,7 млрд до $10,1 млрд.

В 2019 году объем частных переводов в Украину составил почти $12 млрд.

Как сообщалось, 28 апреля 2020 года в Украине вступили в силу ужесточенные правила к проведению денежных переводов.