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В мире 10 минут назад

В Португалии открыли самый длинный в мире подвесной мост

Мост возводили около двух лет, стоимость работ оценивается в 2,3 млн евро

Фото: The Sun Фото: The Sun
Фото: The Sun

29 апреля в Португалии открыли самый длинный в мире подвесной пешеходный мост.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на европейские СМИ.

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По информации агентства, мост находится на высоте 175 метров над рекой Пайва на севере Португалии. Конструкцию возводили около двух лет, стоимость работ оценивается в 2,3 млн евро.

Протяженность моста составляет 516 метров, что является рекордной длиной для подвесного пешеходного моста.

Предыдущий рекорд установил мост имени Чарльза Куонена в швейцарских Альпах, длина которого — 494 метра.

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Официальная церемония открытия португальского моста состоится 2 мая. При этом, португальские средства массовой информации отмечают, что местные жители уже им пользуются.

Напомним, в феврале Киевский метрополитен подписал с Европейским банком реконструкции и развития кредитный договор в размере 50 млн евро на закупку столицей 50 новых вагонов метро.

Отметим, что власти Киева планируют провести по Подольскому мосту четвертую линию метро, которая далее пойдет на жилмассив Троещина, где будет пролегать под проспектом Маяковского.

При этом в июле 2020 года сообщалось, что полиция провела уже 17 обысков по делу о хищении бюджетных денег при строительстве Подольского моста.

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