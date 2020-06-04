  • Главная
  • Политика и экономика
  • Финансы
  • Банки
Банки 1 час назад

В ПриватБанке уверяют, что возобновили работу Приват24

Однако провести онлайн-оплату в этом банке пока не получается

Приват24. Фото: из открытых источников Приват24. Фото: из открытых источников
Приват24. Фото: из открытых источников

В государственном ПриватБанке уверяют, что восстановили штатную работу веб- и мобильного Приват24, контакт центра банка, которые были временно недоступными из-за аварийной ситуации сетевого оборудования.

Об этом сообщает пресс-служба госбанка.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Процессинг ПриватБанка, сеть банкоматов, терминалов самообслуживания и оплата картами в торговой сети и интернете работает в штатном режиме", — говорится в сообщении.

Тем временем по состоянию на 13:30 полноценной работы в веб-версии Приват24 не наблюдается. Войти в систему позволяет, однако провести какие-либо оплаты в интернете или перевести деньги на другую карточку невозможно.

В частности сайт выдает ошибку: "Сервис временно недоступен. Попробуйте, пожалуйста, позже".

В то же время другим пользователям мобильного приложения удается зайти в свой Приват24, но "при попытке что-либо сделать сервис зависает".

Читайте также:
Аварийная ситуация связи в ПриватБанке: Приват24 "лежит", горячая линия не работает

Также известно, что появилась возможность снять деньги с банкомата, однако пополнить счет на мобильный не удается. Кроме того, невозможно пока и дозвониться к оператору сервисной службы по номеру 3700.

Напомним, ранее в государственном ПриватБанке произошла аварийная ситуация: из-за технического сбоя в четверг, 4 июня, украинцы не могли войти в мобильное приложение "Приват24". Также не работала горячая линия госбанка.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Аварийная ситуация связи в ПриватБанке: Приват24 "лежит", горячая линия не работает
Аварийная ситуация связи в ПриватБанке: Приват24 "лежит", горячая линия не работает
ПриватБанк снизил ставки по действующим кредитам для 60 тысяч компаний и бизнесменов
ПриватБанк снизил ставки по действующим кредитам для 60 тысяч компаний и бизнесменов
Суд истребовал у НБУ отчет Kroll по ПриватБанку
Суд истребовал у НБУ отчет Kroll по ПриватБанку
Загрузка...
Новое видео
МСБ vs коронакризис: лайфхаки от Аниты Соловей из Live.Here.Hotel и Алексея Самулева из Questoria.ua

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Аварийная ситуация связи в ПриватБанке: Приват24 "лежит", горячая линия не работает

  3. Как карантин изменил покупательские предпочтения украинцев и что будет после его окончания

  4. В ПриватБанке уверяют, что возобновили работу Приват24

  5. Глава "Укркинохроники" обвинила Ткаченко в попытке рейдерского захвата предприятия

Загрузка...