В ПриватБанке уверяют, что возобновили работу Приват24

В государственном ПриватБанке уверяют, что восстановили штатную работу веб- и мобильного Приват24, контакт центра банка, которые были временно недоступными из-за аварийной ситуации сетевого оборудования.

Об этом сообщает пресс-служба госбанка.

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"Процессинг ПриватБанка, сеть банкоматов, терминалов самообслуживания и оплата картами в торговой сети и интернете работает в штатном режиме", — говорится в сообщении.

Тем временем по состоянию на 13:30 полноценной работы в веб-версии Приват24 не наблюдается. Войти в систему позволяет, однако провести какие-либо оплаты в интернете или перевести деньги на другую карточку невозможно.

В частности сайт выдает ошибку: "Сервис временно недоступен. Попробуйте, пожалуйста, позже".

В то же время другим пользователям мобильного приложения удается зайти в свой Приват24, но "при попытке что-либо сделать сервис зависает".

Также известно, что появилась возможность снять деньги с банкомата, однако пополнить счет на мобильный не удается. Кроме того, невозможно пока и дозвониться к оператору сервисной службы по номеру 3700.

Напомним, ранее в государственном ПриватБанке произошла аварийная ситуация: из-за технического сбоя в четверг, 4 июня, украинцы не могли войти в мобильное приложение "Приват24". Также не работала горячая линия госбанка.