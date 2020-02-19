Политика 8 минут назад

В Раде не будут рассматривать закон о рынке земли ночью — Корниенко

По словам зампредседателя партии "Слуга народа", ночная работа может рассматриваться как нарушение парламентского регламента

В Раде не будут рассматривать закон о рынке земли ночью — Корниенко В Раде не будут рассматривать закон о рынке земли ночью — Корниенко
Первый зампредседателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко. Фото: golos.ua

В Верховной Раде заявили, что не будут рассматривать закон о рынке земли ночью. Об этом сообщил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает "РБК-Украина".

"Мы не можем, к сожалению, сделать процедурные решения. То есть, мы находимся в рассмотрении вопроса. Мы можем только продолжать рассматривать поправки", — подчеркнул народный депутат.

Он объяснил, что продолжение пленарного заседания до ночи может быть расценено как нарушение закона "О регламенте Верховной рады".

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"Это все процедурные решения. Мы не можем сейчас ни один вопрос вынести на голосование. Мы придерживаемся трактовки, что это будет нарушением регламента", — отметил парламентарий.

Напомним, в ноябре 2019 года Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения", который вводит рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года.

Во втором чтении документ начали рассматривать 6 февраля 2020 года. На момент 18 февраля народные депутаты успели пройти 480 поданных к проекту поправок из более чем 4 тысяч.

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При этом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что рассмотрение во втором чтении "земельного" законопроекта займет примерно два-три месяца, а финальное голосование может состояться в апреле.

По его словам, в среднем рассмотрение одной поправки занимает 3 минуты, ускорить же процесс могут введение дополнительных пленарных дней. Депутат также отметил, что тысячи поправок, на которых настаивают члены фракций "Оппозиционная платформа — за жизнь" и "Батьківщина", являются блокированием работы парламента.

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ПО МАТЕРИАЛАМ: РБК-Украина

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