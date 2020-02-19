В Раде не будут рассматривать закон о рынке земли ночью — Корниенко

В Верховной Раде заявили, что не будут рассматривать закон о рынке земли ночью. Об этом сообщил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает "РБК-Украина".

"Мы не можем, к сожалению, сделать процедурные решения. То есть, мы находимся в рассмотрении вопроса. Мы можем только продолжать рассматривать поправки", — подчеркнул народный депутат.

Он объяснил, что продолжение пленарного заседания до ночи может быть расценено как нарушение закона "О регламенте Верховной рады".

"Это все процедурные решения. Мы не можем сейчас ни один вопрос вынести на голосование. Мы придерживаемся трактовки, что это будет нарушением регламента", — отметил парламентарий.

Напомним, в ноябре 2019 года Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения", который вводит рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года.

Во втором чтении документ начали рассматривать 6 февраля 2020 года. На момент 18 февраля народные депутаты успели пройти 480 поданных к проекту поправок из более чем 4 тысяч.

При этом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что рассмотрение во втором чтении "земельного" законопроекта займет примерно два-три месяца, а финальное голосование может состояться в апреле.

По его словам, в среднем рассмотрение одной поправки занимает 3 минуты, ускорить же процесс могут введение дополнительных пленарных дней. Депутат также отметил, что тысячи поправок, на которых настаивают члены фракций "Оппозиционная платформа — за жизнь" и "Батьківщина", являются блокированием работы парламента.