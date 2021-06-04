В Сербии на артиллерийских складах произошла серия взрывов (ФОТО, ВИДЕО)

В ночь с 3 на 4 июня примерно в 01:30 по местному времени около сербского города Чачак прогремели взрывы на складах боеприпасов, передает Vecernje Novosti.

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По информации издания, взрывы произошли на складах на фабрике "Слобода", которая специализируется на производстве артиллерийских боеприпасов.

При этом в окрестных домах треснули стекла, из-за чего многие местные жители в спешке покинули свое жилье.

"Я работала с еще семью коллегами в цехе, когда произошел взрыв. Нам удалось выбраться, дойти до здания и войти в бетонный подвал. В этом здании нет окон, оно буквально зарыто в землю", — рассказала одна из работниц.

На время начала пожара на заводе находились около 30 рабочих. Все они впоследствии были эвакуированы.

"В серии взрывов, произошедших в компании "Слобода", жертв и ранений не было. У граждан нет причин беспокоиться. Эвакуированы 30 работников компании и окружающее население. Пожарные работают", — заявил мэр Чачака Милун Тодорович.

В свою очередь директор Центра здоровья Александр Пайович сказал, что на месте находится большое количество машин скорой помощи, и медицинский персонал готов действовать в случае необходимости.

В издании отмечают, что взрывы на фабрике можно было слышать и в утренние часы пятницы.

Протокол в таких случаях позволяет чрезвычайным службам зайти на территорию, где произошла авария, спустя 24 часа после последнего взрыва.

Напомним, 11 мая в Японии в 07:45 по местному времени на химическом заводе, расположенном в японском городе Иваки в северо-восточной префектуре Фукусима, где производят цинковый порошок для косметики, прогремел взрыв.

В начале мая в Иране на химическом заводе "Моваледан" произошел масштабный пожар, в результате которого пострадали по меньшей мере два человека.