В США 78-летнему миллиардеру дали пожизненный срок за убийство 20-летней давности

В США суд вынес приговор по делу 78-летнего мультимиллионера и магната в сфере недвижимости Роберта Дарста: его признали виновным в убийстве 21-летней давности.

Об этом сообщает Associated Press.

В частности, суд признал миллиардера виновным в убийстве первой степени, которое было совершено в 2000 году. Погибшей оказалась его подруга Сюзан Берман.

Указано, что присяжные суда Лос-Анджелеса три дня проводили обсуждения для принятия решения по этому делу. Сам Дарст на суде отсутствовал, поскольку находится на самоизоляции из-за COVID-19.

Причем во время допроса Дарст путался в показаниях. В конце он заявил, что трудно поверить в то, что он не убивал женщину после того, как он отправил записку, где указывалось местонахождение тела убитой женщины.

Известно, что в 2015 году во время съемок документального сериала под названием "Проклятие: жизни и смерти Роберта Дарста" он случайно признался в совершении нескольких убийств, включая Сюзан Берман.

"Ну, вот и все. Тебя поймали. Что я сделал? Убил их всех", — сказал Дарст, когда ушел в ванную комнату, забыв перед этим снять с себя микрофон.

В марте 2015 года Дарста арестовали.

Магнат также подозревается в причастности к загадочному исчезновению своей первой жены Кэтлин Дарст в 1982 году, а также в убийстве соседа.

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Вместе с тем долгое время Дарст рассказывал, что не знает, кто убил Сюзан Берман, а также не знает, куда делась его жена.

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