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В мире 40 минут назад

В тюрьме США умер создатель крупнейшей финансовой пирамиды Бернард Мейдофф

Мейдофф, обобравший миллионы инвесторов, страдал от неизлечимой болезни почек, но умереть дома ему не разрешили

Бернард Мейдофф/ Фото: GettyImages Бернард Мейдофф/ Фото: GettyImages
Бернард Мейдофф/ Фото: GettyImages

Федеральное бюро тюрем США сообщило, что Бернард Мейдофф, осужденный за крупнейшую в истории финансовую аферу, умер 14 апреля в тюрьме в возрасте 82 лет.

Как передает Reuters, смерть Мейдоффа в федеральном медицинском центре в Батнере (штат Северная Каролина) наступила около 3:30 утра по восточно-американскому времени (9:30 по Киеву) и была вызвана естественной причиной. Осужденный страдал от неизлечимой болезни почек и нескольких других заболеваний.

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Он содержался в тюрьме Батнера после того, как в июне 2009 года был приговорен к 150 годам лишения свободы за мошеннической схемы, масштаб которой оценивается в 64,8 млрд долларов.

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В 1960-е годы Мейдофф основал на инвестиционный хедж-фонд Madoff Investment Securities. Компания обещала своим клиентам высокую прибыль — минимум 10–12% годовых. Инвесторы полагались на репутацию Мейдоффа и считали, что деньги он зарабатывает на бирже благодаря доступу к инсайдерской информации. Однако аферист выплачивал старым клиентам деньги из новых вкладов.

Обман раскрылся лишь в 2008 году, когда во время мирового кризиса несколько крупных вкладчиков попросили вернуть вложенные средства. Так как Мейдофф не располагал средствами, его пирамида рухнула.

Мошенника арестовали в декабре 2008 года. Спустя три месяца он признал, что на протяжении почти двух десятилетий обманывал инвесторов и регуляторов. В результате деятельности его фонда по всему миру пострадало более 3 млн вкладчиков.

В прошлом году Мейдофф добивался "освобождения из сострадания" из тюрьмы, чтобы он мог умереть дома, однако судья, приговоривший его к тюремному заключению, отклонил эту просьбу.

Напомним также, что в конце марта 2018 года в Москве умер основатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди.

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