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Банки 30 минут назад

В Украине есть инструменты для долгосрочного инвестирования, — Сергей Панов, Кредит Днепр

"Кредит Днепр" впервые принял участие в аукционе НБУ по продаже деривативов, но уже планирует продолжить эту практику

В Украине есть инструменты для долгосрочного инвестирования, — Сергей Панов, Кредит Днепр В Украине есть инструменты для долгосрочного инвестирования, — Сергей Панов, Кредит Днепр

Банк  "Кредит Днепр" успешно принял участие в 8-м аукционе СВОП процентной ставки Национального банка со сроком погашения 09.12.2025 г.

Об этом сообщила пресс-служба финансового учреждения.

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 "Внедренный Национальным банком Украины летом 2020 года новый  инструмент значительно способствует развитию финансовых рынков нашей страны и стимулирует долгосрочное финансирование. Мы впервые приняли участие в аукционе НБУ по продаже деривативов и планируем продолжить эту практику. Этот инструмент позволит банку финансировать долгосрочные инвестиции для поддержки украинской экономики", — рассказал Сергей Панов, председатель правления банка, слова которого приводит Минфин со ссылкой на пресс-службу.

Минимальная сумма заявки банка для участия в аукционе НБУ СВОПа процентной  ставки от 16 декабря 2020 года — 10 млн грн. Как сказано на сайте регулятора, один банк мог подать не более 5 таких заявок.

Общий объем аукциона регулятор установил в объеме 2 млрд грн. для всех банков-участников. Нацбанк начал проводить такие аукционы с лета 2020 года и стимулирует долгосрочное кредитование.

Ранее Национальный банк Украины (НБУ) признал банковскую группу "Кредит Днепр" и согласовал ответственное лицо этой банковской группы АО "Банк Кредит Днепр".

Как сообщает пресс-служба регулятора, в состав банковской группы входят АО "Банк Кредит Днепр", АО "СК ИНГО", АО СК "ИНГО Жизнь", ООО КУА "Геритидж инвестмент менеджмент", ООО "Украинская металлургическая компания" и ОАО ЗНВКИФ "Смарт Капитал".

СПРАВКА

"Кредит Днепр" — украинский коммерческий банк, входящий в ТОП-20 финансовых учреждений страны по размеру валовых активов. Согласно классификации Национального банка Украины относится к группе банков с частным капиталом. По состоянию на 01 декабря 2020 года активы банка составляют 11 093 млн грн., а уставный капитал — 1 207 млн грн. Бенефициар банка  "Кредит Днепр" — Александр Ярославский, украинский бизнесмен, входящий по размеру состояния в ТОП-10 списка Forbes Ukraine. Владеет группой DCH (dch.com.ua), объединяющей активы в сфере финансов, промышленности и горнодобывающей индустрии, транспорта, строительства и девелопмента и т. д.

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