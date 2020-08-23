В Украине около 50 тысяч врачей находятся на пенсии, вопрос кадров очень острый — Минздрав

В Украине около 50 тысяч врачей находятся на пенсии, вопрос медицинских кадров в стране стоит очень остро.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в воскресенье, 23 августа.

"Если мы говорим о среднем возрасте врачей, то у нас на сегодняшний день в стране около 50 тысяч врачей пенсионного возраста, то есть уже находятся на пенсии. Вопрос кадров стоит очень остро", — сказал он.

Глава Минздрава добавил, что в сельской местности не хватает около 8000 врачей. Эту проблему власти планируют решать повышением зарплат.

"Что касается сельской местности, то там не хватает около 8000 врачей. Решение этого вопроса возможно через повышение заработной платы", — отметил Степанов.

Ранее правительство выделило деньги на повышение зарплаты медицинских работников с 1 сентября 2020 года: повышение произойдет как для врачей, так и для среднего и младшего медицинского персонала.

Как сообщалось, в апреле зарплата в сфере здравоохранения и предоставления социальной помощи составляла 7035 грн или 67,4% от средней по экономике.

Напомним, более трети украинцев продолжают давать взятки врачам, следует из соцопроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.