Происшествия 1 час назад

В Украине сегодня можно наблюдать частичное солнечное затмение — трансляция

На некоторое время от Солнца на небе останется лишь небольшое "огненное кольцо"

Фото: 1obl.ru Фото: 1obl.ru
Фото: 1obl.ru

В четверг, 10 июня 2021 года, состоится кольцеобразное солнечное затмение — на некоторое время от Солнца на небе останется лишь небольшое "огненное кольцо".

Наблюдать за затмением смогут жители 60 стран мира, включая Украину, передает ZN.UA.

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Однако полное "кольцо" затмения в Украине увидеть будет нельзя. В максимальную фазу, которая ожидается в 14:15 по Киеву, скрыто будет только 12% Солнца, а значит, жители Украины смогут наблюдать только частичное затмение.

Вместе с тем, обсерватории по всему миру будут вести онлайн-трансляции явления, которые позволят рассмотреть затмение во всей красе.

Тем же, кто решит наблюдать за затмением непосредственно, стоит помнить, что прямо смотреть на Солнце нельзя. Для наблюдений за явлением необходимо использовать специальные защитные очки.

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Известно, что кольцевое солнечное затмение произойдет, когда луна заблокирует солнечный свет и бросит тень на Землю.

В частности, затмение началось в 13:26:07 по киевскому времени и продлится около полутора часов.

Как отмечается, лучше всего его будет видно из некоторых частей Канады, Гренландии и России.

Ранее наблюдатели за небом стали свидетелями "кровавого" суперлуния и одновременно лунного затмения.

Эти два астрономических явления довольно редкие — лунное затмение было самым продолжительным с начала 21 века, а великое противостояние Марса происходит каждые 15-17 лет.

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