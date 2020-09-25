Экономика 20 минут назад

В Украине увеличилось количество безработных

В целом безработными являются 1,7 млн украинцев

Фото: pexels.com Фото: pexels.com
Фото: pexels.com

Во втором квартале 2020 года уровень безработицы в Украине вырос на 1,3% — до 9,9% с 8,6% в первом квартале.

Об этом следует из данных Государственной службы статистики.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Указано, что в целом безработными являются 1,7 млн украинцев.

При этом количество занятого населения в возрасте 15-70 лет во втором квартале 2020 года составило 15,6 млн человек.

Уровень безработицы в Украине в январе-марте 2020 года по сравнению с четвертым кварталом 2019 года сократился на 0,1% — до 8,6% с 8,7%.

Читайте также:
С 1 сентября Гоструда начнет штрафовать работодателей за каждого неоформленного сотрудника

Согласно макроэкономическому прогнозу правительства на ближайшие 3 года, уровень безработицы для населения в возрасте от 15 до 70 лет прогнозируется на уровне 9,2% в 2021 году, 8,5% в 2022 году и 8% в 2023 году.

Напомним, что по результатам социологических исследований, за время наиболее жестких ограничений безработными стали 2,8 млн человек.

Еще 3,1 млн столкнулись со скрытой безработицей — отпуском за свой счет или сокращением уровня заработной платы.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Реальный ВВП Украины в начале карантина сократился на 11,4%
Реальный ВВП Украины в начале карантина сократился на 11,4%
На подъеме: 10 простых способов улучшить настроение за 10 минут
На подъеме: 10 простых способов улучшить настроение за 10 минут
8 навыков работы, которые помогут преуспеть в пост-коронавирусном мире
8 навыков работы, которые помогут преуспеть в пост-коронавирусном мире
Загрузка...
Новое видео
Как вычислить мошенника при приеме на работу — Алексей Ахметов, YouControl

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Украине обновили карантинные зоны

  3. Рейтинг парламентских партий падает. У "Слуги народа" уже 15,6% — соцопрос

  4. В Украине за сутки зафиксировали более 3 500 новых случаев коронавируса

  5. В Киеве горел 16-этажный дом на Троещине, есть пострадавшие (ФОТО, ВИДЕО)

Ивент
Мировые эксперты по закупкам и Supply Chain на онлайн-конференции в октябре 2020 года
Мировые эксперты по закупкам и Supply Chain на онлайн-конференции в октябре 2020 года
Руководители и специалисты по закупкам, коммерческие директора, директора по производству и логистике, менеджеры профильных направлений — 400+ участников в этом году соберутся для обсуждения изменений в закупках и цепочке поставок в период Covid
Загрузка...