В Украине увеличилось количество безработных

Во втором квартале 2020 года уровень безработицы в Украине вырос на 1,3% — до 9,9% с 8,6% в первом квартале.

Об этом следует из данных Государственной службы статистики.

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Указано, что в целом безработными являются 1,7 млн украинцев.

При этом количество занятого населения в возрасте 15-70 лет во втором квартале 2020 года составило 15,6 млн человек.

Уровень безработицы в Украине в январе-марте 2020 года по сравнению с четвертым кварталом 2019 года сократился на 0,1% — до 8,6% с 8,7%.

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Согласно макроэкономическому прогнозу правительства на ближайшие 3 года, уровень безработицы для населения в возрасте от 15 до 70 лет прогнозируется на уровне 9,2% в 2021 году, 8,5% в 2022 году и 8% в 2023 году.

Напомним, что по результатам социологических исследований, за время наиболее жестких ограничений безработными стали 2,8 млн человек.

Еще 3,1 млн столкнулись со скрытой безработицей — отпуском за свой счет или сокращением уровня заработной платы.