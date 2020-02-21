В Украине возросло количество недовольных действиями власти — Центр Разумкова

Уровень поддержки тех, кто считает, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, существенно превысил долю тех, кто придерживается противоположной точки зрения.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Центром Дмитрия Разумкова.

Так, 25% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении (в сентябре прошлого года так считали 57%, в декабре 2019 года — 44%), 53% — что события развиваются в неправильном направлении (в сентябре — 17%, в декабре — 36%).

По сравнению с предыдущими месяцами, уменьшилась доля тех, кто придерживается мнения, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет (в сентябре 2019 такие составляли 41%, в декабре — 28%, а по данным последнего опроса — 21%).

Доля тех, кто считает, что страна способна преодолеть в более отдаленной перспективе, составляли соответственно 40%, 50% и 49%), не способна преодолеть — соответственно (6%, 11% и 15%).

Среди исполнительных и правоохранительных органов власти зачастую доверие выражается в Вооруженные Силы Украины (им доверяют 69% опрошенных), Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (65%), Государственной пограничной службе (60%), Национальной гвардии Украины (60%).

Недоверие чаще высказывается государственному аппарату (чиновникам) (77%), судебной системе в целом (76%), местным судам (71%), прокуратуре (68%), специализированной антикоррупционной прокуратуре (66%), Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) ( 65%), Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (65%), правительству Украины (64,5%), Верховному суду (64%), Антикоррупционному суду (64%), Конституционному суду Украины (60,5%).

Полностью поддерживают деятельность правительства Украины 6% респондентов, поддерживают отдельные мероприятия — 34%, не поддерживают — 51%. Деятельность премьер-министра Украины Алексея Гончарука полностью поддерживают 6%, поддерживают отдельные мероприятия — 29,5%, не поддерживают — 52%.

Доверяют Кабинету министров 28% респондентов, не доверяют — 64,5%, выражают доверие премьер-министру Украины Алексею Гончаруку 25% опрошенных, не доверяют — 63%.

Уровень доверия к правительству существенно снизился в последние месяцы. Высоких показателей он достигал в сентябре 2019 года, когда правительству доверяли 57% респондентов, не доверяли — только 22%.

Уровень доверия к правительству существенно зависит от политических симпатий граждан: среди представителей электората партии "Слуга народа" доверяют Кабмину 65%, не доверяют — 27%, среди представителей электората партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" — соответственно 11% и 88%, партии "Европейская солидарность" — соответственно 8% и 89%, ВО "Батькивщина" — соответственно 18,5% и 75%.

Напомним, рейтинг доверия украинцев к президенту Владимиру Зеленскому в конце января 2020 года составил 59%. Это — на немного ниже, чем было в предыдущем социологическом исследовании соцгруппы "Рейтинг".