Общество 1 час назад

В Украине выиграли рекордный джекпот: самый большой за всю историю существования лотерей

Джекпот был в размере 33 млн 32 тысячи 20 грн

Фото: УНЛ Фото: УНЛ
Фото: УНЛ

В Украине 6 марта онлайн-игрок выиграл самый большой за всю историю существования украинской государственной тиражной лотереи джекпот в размере 33 млн 32 тысяч 20 грн.

Об этом в воскресенье, 7 марта, сообщает пресс-служба Украинской национальной лотереи.

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"Информируем вас о сорванном джекпоте лотереи "Супер Лото" (Украинская Национальная Лотерея) — 33 032 020 грн. Это — самый большой джекпот за всю историю существования лотерей в Украине", — заверили в УНЛ.

При этом там уточнили, что джекпот был "сорван" игроком, который купил 1 билет на 6 комбинаций и на 5 тиражей подряд.

Напомним, в июле 2020 года Верховная Рада приняла закон об игорном бизнесе. Закон вводит уголовную ответственность за организацию азартных игр без лицензии и позволяет располагать залы с игровыми автоматами только в отелях, которые имеют три, четыре или пять звезд.

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Также законом предусматривается регулирование "классических" лотерей. Документ вводит возрастные ограничения и позволяет играть в азартные игры лицам старше 21 года.

Кроме того, вводятся ограничения по рекламе игорных заведений, в частности запрещается рекламировать азартные игры как способ легкого обогащения.

Также сообщалось, что Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей 5 февраля 2021 года выдала первое разрешение на организацию и проведение азартных игр в залах игровых автоматов в киевской гостинице.

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