Общество 50 минут назад

В Украине за два месяца количество вакансий упало на 13% — Opendatabot

Больше всех падает количество вакансий в сфере общественного питания: официанты, повара, бариста, продавцы пива, а также такие специальности, как сборщики, экспедиторы, уборщицы, комплектовщики и разнорабочие.

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

С начала октября 2020 года количество вакансий в Украине упало на 13%.  Об этом свидетельствуют данные Opendatabot.

В частности, на сегодняшний день на сайте по поиску работы Work.ua размещено 48 653 активных вакансии, месяц назад их было 56 000.

Кратко и по делу в Telegram

В то же время, подобная динамика наблюдается и на сайте Jooble. Здесь в начале октября было 143 703 вакансии, а по состоянию на 26 ноября — 120 236.

"Каждую осень мы наблюдаем спад количества вакансий. Аналогичная ситуация происходила и в 2019 году. Можно даже отметить, что в этом году спад происходит более плавно", — отметил СЕО Work.ua Артур Михно.

Читайте также:
Компании хотят платить не за публикацию вакансии, а за результат — Роман Прокофьев, Jooble

Больше всех падает количество вакансий в сфере общественного питания: официанты, повара, бариста, продавцы пива, а также такие специальности, как сборщики, экспедиторы, уборщицы, комплектовщики и разнорабочие.

В топе востребованности на рынке труда оказались фармацевты, автослесари, интернет-маркетологи, швеи и курьеры.

При этом, по информации Opendatabot, растет количество вакансий на рынке информационных технологий.

Так, в течение недели, с 23 по 29 ноября, на сайте Djinni искали 13106 IT-специалистов, что на 7% больше, чем за неделю до того.

Кроме этого, растет также и количество вакансий работников за рубежом.

Ранее сообщалось, что в начале июня рынок труда в Украине начал восстанавливаться после карантина, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

МВФ отказался предоставлять Украине экстренную финансовую помощь
МВФ отказался предоставлять Украине экстренную финансовую помощь
СБУ заблокировала финансирование боевиков "ДНР" через поставки угля в Украину и ЕС
СБУ заблокировала финансирование боевиков "ДНР" через поставки угля в Украину и ЕС
Украинские пчеловоды получат около 240 млн грн господдержки — Минэкономики
Украинские пчеловоды получат около 240 млн грн господдержки — Минэкономики
Загрузка...
Новое видео
"Наша цель — Приватбанк", — Олег Гороховский о конкурентах monobank

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Украине введут "интеллектуальный локдаун" — Арахамия

  3. "Арселор Миттал Кривой Рог" уплатил 11 млн грн убытков за причиненный экологии вред

  4. На Банковой хотят отставки Сытника, считая его "корнем всех проблем" в борьбе с коррупцией

  5. Гривня в декабре может упасть до 29 грн/доллар — аналитики

Ивент
На SHE Congress расскажут о новых концепциях женского лидерства и реализации потенциала
На SHE Congress расскажут о новых концепциях женского лидерства и реализации потенциала
Ключевая тема SHE Congress 2020 — природа женского лидерства и навыки, которыми должна обладать женщина-лидер во времена неопределенности для развития себя и своего дела
Загрузка...