В Украине за два месяца количество вакансий упало на 13% — Opendatabot

С начала октября 2020 года количество вакансий в Украине упало на 13%. Об этом свидетельствуют данные Opendatabot.

В частности, на сегодняшний день на сайте по поиску работы Work.ua размещено 48 653 активных вакансии, месяц назад их было 56 000.

В то же время, подобная динамика наблюдается и на сайте Jooble. Здесь в начале октября было 143 703 вакансии, а по состоянию на 26 ноября — 120 236.

"Каждую осень мы наблюдаем спад количества вакансий. Аналогичная ситуация происходила и в 2019 году. Можно даже отметить, что в этом году спад происходит более плавно", — отметил СЕО Work.ua Артур Михно.

Больше всех падает количество вакансий в сфере общественного питания: официанты, повара, бариста, продавцы пива, а также такие специальности, как сборщики, экспедиторы, уборщицы, комплектовщики и разнорабочие.

В топе востребованности на рынке труда оказались фармацевты, автослесари, интернет-маркетологи, швеи и курьеры.

При этом, по информации Opendatabot, растет количество вакансий на рынке информационных технологий.

Так, в течение недели, с 23 по 29 ноября, на сайте Djinni искали 13106 IT-специалистов, что на 7% больше, чем за неделю до того.

Кроме этого, растет также и количество вакансий работников за рубежом.

Ранее сообщалось, что в начале июня рынок труда в Украине начал восстанавливаться после карантина, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.