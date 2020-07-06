В Украине за сутки коронавирусом заболели 543 человека — Минздрав

По состоянию на 9:00 понедельника, 6 июля, в Украине выявлено 49 043 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Из них 1262 летальных, а 21 703 пациента выздоровели.
За прошедшие сутки в Украине заболели коронавирусом 543 человек. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
Всего в стране было проведено 722 513 тестирования при помощи метода ПЦР.
В частности, по регионам выявленные случаи коронавирусной болезни следующие:
Винницкая область — 1967 случаев;
Волынская область — 2752 случая;
Днепропетровская область — 1115 случаев;
Донецкая область — 681 случай;
Житомирская область — 1468 случаев;
Закарпатская область — 3375 случаев;
Запорожская область — 597 случаев;
Ивано-Франковская область — 2700 случаев;
Кировоградская область — 659 случаев;
город Киев — 5602 случая;
Киевская область — 2789 случаев;
Львовская область — 6301 случаев;
Луганская область — 84 случая;
Николаевская область — 461 случай;
Одесская область — 1883 случаев;
Полтавская область — 324 случаев;
Ровенская область — 4190 случаев;
Сумская область — 321 случая;
Тернопольская область — 2101 случаев;
Харьковская область — 2371 случай;
Херсонская область — 196 случая;
Хмельницкая область — 842 случаев;
Черновицкая область — 5018 случая;
Черкасская область — 670 случаев;
Черниговская область — 576 случаев.
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 6 июля в Центр поступило 680 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 95 315 сообщения о подозрении на коронавирус.
Напомним, ранее в Минздраве заявили, что на сешлдняшний день коллективного иммунитета к коронавирусу, который вызывает заболевание COVID-19, нет ни в Украине, ни где-либо в мире. Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что формирование коллективного иммунитета возможно только при наличии вакцины, которой еще нет.