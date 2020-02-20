В Украину прибыла миссия МВФ

В Киеве приступили к работе эксперты ключевого кредитора Украины — Международного валютного фонда.

Об этом со ссылкой на данные украинского представительства МВФ сообщает УНИАН.

"Эксперты МВФ начали работу в Киеве", — говорится в сообщении.

Ранее в представительстве анонсировали прибытие команды экспертов Фонда для обсуждения с украинскими властями политики ускорения роста экономики и обеспечения стабильности.

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Напомним, Украина и МВФ в декабре 2019 года достигли договоренности о новой трехлетней программе расширенного финансирования в объеме $5,5 млрд. Решение о новой программе должен утвердить Совет директоров фонда, но точная дата утверждения пока не определена.

Глава Национального банка Украины Яков Смолий в декабре 2019 года заявлял, что решение о новой программе может быть утверждено в первом квартале 2020 года, а среди предварительных условий для заключения соглашения назвал принятие в Украине законов о невозможности возврата обанкротившегося банка прежним владельцам и обороте земель сельскохозяйственного назначения.

Как известно, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский встречался с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой в ходе 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.