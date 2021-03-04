Василий Филипчук: "Государство должно предпринять меры для развития независимых вещателей"

На сегодняшний день шумиха вокруг закрытия трех телеканалов уже понемногу стихает, и сейчас решение СНБО уже можно оценивать без эмоций. Какие именно проблемы раскрыло это решение СНБО?

- По моему мнению, есть несколько пластов, которые вскрылись после санкций СНБО относительно так называемых "медведчуковских" телеканалов.

Во-первых, это ограниченность инструментария, которым располагает ныне действующая власть. У власти была четкая цель, она понимала, чего хочет достичь — борьбы с вражеской пропагандой. Но из инструментария у нее оказались лишь санкции. Объективно же, нужно было выходить на судебное решение. Если есть обвинение — а финансирование терроризма это очень серьезное обвинение — то соответствующие государственные институты должны действовать, а не перекладывать ответственность на СНБОУ, которое совсем не правоохранительный или судебный орган.

И о чем, по вашему мнению, это говорит?

- Об ужасающем ослаблении украинских государственных институтов. И это очень существенная проблема. Зачем стране департамент контрразведки СБУ, Генпрокуратура и другие правоохранительные органы, судебная власть, в конце концов, если они не смогли предпринять предусмотренные законом шаги? Почему? Из-за страха? Из-за отсутствия политической воли? Мне кажется, что на лицо ужасная деградация государственных институтов, которые, оказалось, не способны к серьезным, решительным действиям в рамках своих полномочий. Получается, что только такие инструменты, как решения СНБО, заставляют органы государственной власти шевелиться.

Может ли инструмент СНБОУ дальше оставаться единственным институтом, принимающим решения? Очевидно, что нет. Если дальше все вопросы в государстве будут решаться на заседаниях СНБО, то, возможно, нам тогда и Кабмин следует упростить, а всю власть передать в руки СНБО? Равно, как и полномочия судей? СНБО не может заменить собою исполнительную, тем более — судебную власть. Нам нужно восстановление институциональной способности органов государственной власти выполнять свои функции.

При этом есть еще много других измерений проблемы в связи с упомянутыми санкциями. От морально-этических, как например партнёрство ультра-националиста Порошенко с ультра-пророссийским Медведчуком, вопроса журналистских стандартов, регулирования медиа-рынка — до факта того, что наличие аудитории таких каналов показывает серьезнейшие внутренние проблемы в стране. Наличие аудитории, условно говоря "антиМайдана", показывает, что этот феномен из нашего общества никуда не исчез.

Противостояние противоположных идеологий видоизменилось из-за войны на Донбассе и незаконной агрессии Россией Крыма, но оно никуда не пропало. У нас так и не состоялся широкий инклюзивный национальный диалог, который мог бы если не достичь консенсуса по основоположным вопросам развития страны, то хотя бы уменьшить "расколы" в политической элите, да и во всем обществе. Каналы условных "Медведчука/Порошенко" процветают именно благодаря языку вражды, идеологии раскола. Стране же нужны каналы, продвигающие идеологию национального единства, язык диалога, а не ненависти, язык взаимопонимания и взаимоподдержки.

Действительно, телеканалы Медведчука создавали одну картинку, телеканалы условного Порошенко — другую. Можно ли в определенной степени считать, что именно эти медиа-холдинги и создали упомянутый вами раскол?

- Правильнее будет сказать — они его углубили. Раскол, в принципе, был не только до Революции Достоинства, но и до Оранжевого Майдана. Вспомните, как встречали Виктора Ющенко в Донецке в 2004 году, как Виктор Янукович и его политсила продвигала тезис об "Украине трех сортов", как перед каждыми выборами вспоминали о проблемах языка или церкви. Многие политические силы за последние 20 лет только и вели игры вокруг вопросов, которые цементировали их ядерный электорат, то в целом усиливали раскол в стране.

Как только выборы, так сразу же поднимались вопросы, которые будоражили и раскалывали общество. Не то, как нам создать эффективную модель государства, не то, что нас объединяет — а лишь то, что разделяет. И то, что случилось в 2014 — это результат планомерной деятельности, которая осуществлялась политическими силами вокруг чувствительных или болезненных вопросов. Я об этом, кстати, писал еще перед Майданом: подобные игры могут привести к очень плохим последствиям, что, собственно, и произошло.

Три канала, которые попали под санкции, лишь очень эффективно углубляли этот раскол, продвигали условно идеологию антиМайдана, тезисы, с которыми мы уже не раз сталкивались в нашей истории. Они цементировали избирателей вокруг индикаторов противоречий в обществе. СМИ никогда не должны быть адвокатами власти, они должны всегда критически оценивать решения правительства и давать площадку для оппозиции, но они точно не должны сеять в обществе зерна раздора.

Другой вопрос, будет ли способствовать закрытие этих каналов появлению общенационального диалога... Очень маловероятно. Решение по каналам Медведчука — это "кнут". А где же пряник?

Мы видим, как в центре "Парковый" чуть ли не еженедельно проводят конференции к 30-летию Независимости, но эти конференции существуют в какой-то параллельной, вне общества, вселенной. Ведь никакого национального диалога, по сути, нет. Участие в мероприятиях принимают только чиновники и дипломаты, и, по большому счету, туда больше никого не приглашают. Хотя эта площадка могла бы стать форматом для диалога, если бы туда действительно приглашали не только сторонников власти и тех, кто аплодирует, но и тех, кто оппонирует.

Раскол преодолеть репрессивными методами невозможно. Это можно сделать лишь с помощью глубокой общественной дискуссии на тему поиска, что же объединяет всех украинцев, без оглядки на то, на каком языке они разговаривают и в какую церковь ходят.

Как вы считаете, а могут ли телевизионные каналы стать определенными площадками для подобного обсуждения? И перевести, наконец, дискуссию из чисто экспертной плоскости на общенациональный уровень?

- Медиа-бизнес — это кроме социальной функции еще и бизнес. Для того, чтобы они продвигали не собачьи бои, а диалог, должен быть запрос — или со стороны государства, или со стороны собственников, или же со стороны общества. В чем была проблема каналов Медведчука — они там слишком сильно лоббировали точку зрения своего собственника. Но и многие другие отечественные телеканалы очень четко ориентированы на интересы собственников или избирательные ниши. Они дают своему зрителю "жареное", "скандальное", а не серьезные интеллектуальные дискуссии.

Могут ли они стать инструментом для национального диалога, взаимопонимания, сплоченности? Теоретически да, но для этого должен быть запрос. Прежде всего — запрос государства. Скажем, Euronews является негосударственным телеканалом, там нет собственника в лице правительства, определяющим приоритеты и задания их работы. Но он получает конкретный заказ со стороны Еврокомиссии на обсуждение той или иной проблемы евроинтеграции. То есть, ЕС не покупает телеканал, а дает финансирование телеканалам на освещение тех или иных тем.

У нас государство выделяет огромные бюджеты на НТКУ и госканалы, которые не смотрят даже те, кто там работает. Они живут за наш с вами счет в своем мире, у них все нормально, главное, чтобы на следующий год продлили финансирование. А частные каналы — в своем мире, где главные показатели — пожелания собственников и в лучшем случае — уровень смотрибельности. Это и является проблемой. Вместо того, чтобы формировать общественный дискурс, государство вливает в госканалы миллиарды гривен, хотя за эти деньги можно финансировать десяток таких телеканалов, как, например, наш Апостроф TV.

Вместо того, чтобы финансировать ряд телеканалов, привлекая их к формированию государственной информационной политики, средства выдают на то, чтобы несколько тысяч человек имели хорошую работу и зарплату. При этом их особо не волнует, что думает о них зритель. Их волнует, чтобы в госбюджете сохранялась их строка. Все усилия направлены не на взаимодействие со зрителем, а на взаимодействие с теми, кто принимает решения в Верховной Раде или Кабмине. И если появляются скептики, которые задумываются, стоит ли давать им такое количество денег — сразу же идет взрыв недовольства — ох, как плохо, что не финансируют государственный телеканал.

Нужно финансировать контент. С помощью выделенных средств привлечь все телеканалы, которые хотят и готовы участвовать в тендерной борьбе за освещение тех или иных вопросов. В том числе и включиться в поиск и обсуждение тем, которые будут способствовать укреплению национального единства.

Мы начали с закрытия телеканалов Медведчука. Но, как известно, "свято место пусто не бывает". Кто, по-вашему, может заполнить эту нишу?

- Мы видим, что начали резко расти рейтинги телеканала "НАШ", усиливаются и другие информационные каналы. Но не у всех есть такое финансирование, как у каналов олигархов, государственная же поддержка для небольших независимых каналов ограничена. Лидерство на рынке определяется как качеством контента, так и доступом к телезрителю. А доступ к телезрителю определяется значительной мере доступом к цифровому телевизионному вещанию Т2.

Там же, фактически, все лицензии поделены между ключевыми телевизионными группами и у независимых вещателей, таких, как мы, очень незначительные шансы получить полноценную лицензию Т2. Поэтому выбиться в лидеры на телевизионном рынке очень сложно. Государство должно предпринять шаги по расширению доступа независимых вещателей к цифровому вещанию путем или запуска новых мультиплексов, или регулярным пересмотром списка тех, кто имеет лицензии, и имеет право вещать.

Вы говорите о государственном финансировании для небольших независимых каналов... Не будет ли это означать потерю независимости этих телеканалов? И как тогда вообще различать — где независимое вещание, а где, скажем, лоббирование чьих-то интересов?

- Любая независимость является условной — это касается как каждого из нас лично, так и телеканалов. Все мы зависим от среды, в которой живем, от работодателя, общественных настроений. Вопрос только в соблюдении базовых стандартов.

Кстати, это еще одна проблема нашего медиа-пространства, которую проявило закрытие телеканалов Медведчука. Оказывается, "можно" игнорировать любые стандарты, любые базовые нормы журналистики. И та деградация, которая состоялась в нашем медиа-рынке за последние годы, просто поражает.

Сейчас никто не обращает внимания, представлено ли достаточное количество разных позиций, как соблюдаются стандарты. Регулятор скорее фокусируется на каких-то формальных проявлениях соблюдения журналистских стандартов. Разве что созданные недавно несколько телеграмм каналов с иронией отмечают наиболее "выдающиеся" примеры несоблюдения стандартов.

Мне кажется, что именно со стороны властей — соответствующих комитетов парламента или Мининформполитики — должна сейчас идти инициатива для широкой дискуссии в медиа-сообществе для того, чтобы определить, какими должны быть хотя бы минимальные приемлемые для всех стандарты, и какими должны быть средства контроля за их соблюдением. А также, каким должно быть наказание для тех, кто их не соблюдает.

В Офисе президента в свое время обещали, что планируют разработать какие-то стандарты, и журналистское сообщество восприняло это как попытку ввести цензуру…

- Совершенно верно. Потому что эти стандарты должен разрабатывать не Офис президента. Их должно разрабатывать именно журналистское сообщество. Причем, нужно привлечь к дискуссии представителей различных медиа, а не только, условно, "порохоботских", представители которых особенно активны в Facebook и столичной медиа-среде. Это должны быть представители всего медиа-пространства — условно от "Цензор.net" до "Страна.ua". Хотя, если быть откровенным, представить себе ситуацию, при которой представители этих изданий окажутся за одним столом, пока трудно.

Вы говорите о представлении разных мнений на ТВ. А кому бы вы лично никогда не дали доступ к эфиру на вашем канале?

- Только тем, кто нарушает законы и Конституцию Украины. У нас четко определено, что запрещено призывать к нарушению территориальной целостности, суверенитета, разжигать вражду, распространять ненависть по тем или иным признакам. Тем, кто продвигает такие тезисы, слово точно давать нельзя. Все остальные имеют право на участие в дискуссии. Различные точки зрения, даже не популярные, имеют полное право, чтобы их выслушали и более того — чтобы вокруг них разворачивалась полемика и поиск ответов на самые важные для нашего общества вопросы.

СПРАВКА

Василий Филипчук родился 22 октября 1971 года в селе Киселев Черновицкой области. Украинский дипломат, политик, общественный деятель, спикер МИД Украины (2005-2006), директор Департамента европейской интеграции Секретариата КМУ (2012-2013).

Имеет 3 ранг государственного служащего, дипломатический ранг — Чрезвычайный и Полномочный Посол второго класса. Кандидат наук по специальности Государственное управление.

С 2014 года — председатель правления, а с 2016 года — главный советник Международного центра перспективных исследований (МЦПИ). Основатель интернет-издания "Апостроф" (2014) и телеканала "Апостроф TV" (2020).