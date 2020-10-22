Общество 1 час назад

Фестивали под угрозой: ВДНГ судится с компанией, пытающейся забрать у него 1 га территории

"Экспоцентр Украины" (ВДНГ) оспаривает в апелляционном суде попытку компании "ВіДі-Мистецтво" забрать в частную собственность территорию в 1 га и часть основной дороги выставочного центра

За эту территорию и дорогу судится ВДНХ с "ВіДі-Мистецтво" За эту территорию и дорогу судится ВДНХ с "ВіДі-Мистецтво"
За эту территорию и дорогу судится ВДНХ с "ВіДі-Мистецтво"

Руководство Национального комплекса "Экспоцентр Украины" (ВДНГ) оспаривает судебное решение, признающее действующим договор "личного земельного сервитута", с помощью которого частная компания "Віді-Мистецтво" (входящая в "ВиДиГруп") пытается забрать из владения ВДНГ территорию площадью более 1 га и часть дороги, что, как говорят в экспоцентре, сделает фактически невозможным дальнейшее проведение фестивалей, выставок и так далее на этом участке.

По заявлению руководства "Экспоцентра", компания "ВіДі-Мистецтво", которая владеет нежилым домом на территории "Экспоцентра", несколько раз обращалась к ВДНГ с предложением заключить такой договор, но получала отказ.

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"Предложенный договор является незаконным и не соответствует самой сути формата сервитута, — заявило руководство "Экспоцентра". — Юридически это документ, который позволяет проходить и проезжать через чужой земельный участок, а также пользоваться линиями электропередачи, связи, трубопроводами и тому подобное. В то же время "ВіДі-Мистецтво" с помощью договора хочет фактически забрать из владения ВДНГ территорию площадью более 1 га (сквер и 30% основной автомобильной дороги). Это незаконный шаг, который нарушает права и интересы государственного "Экспоцентра".

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В "Экспоцентре" уточняют, что организаторы мероприятий на ВДНГ и посетители (около 4,5 миллиона человек в год) не смогут пользоваться дорогой от заезда с Голосеевского проспекта, которая является основным транспортным въездом на территорию и ведет ко всем павильонам Экспоцентра, так как "ВіДі-Мистецтво" хочет забрать этот путь и использовать его исключительно для собственных целей.

Не получив от ВДНГ согласия подписать договор, "ВіДі-Мистецтво" обратилась суд. Хозяйственный суд Киева решил, что договор о сервитуте уже считается заключенным, а согласие ВДНГ не нужно.

Руководство "Экспоцентра", чтобы отстоять территорию ВДНГ и не позволить забрать ее в частную собственность, подало  апелляцию в Северный апелляционный хозяйственный суд.

"Дело все в том, что эта частная компания приватизировала один из павильонов ВДНГ в 2000-х годах, который был на балансе города Киева (один из бывших советских ресторанов), — написал Евгений Мушкин, генеральный директор ВДНГ, в своем посте в Facebook. — Вместо того, чтобы заняться оформлением земли под своим зданием, как это предусмотрено законом, эта компания решила через суд присвоить себе целый сквер и 30% основной автомобильной дороги ВДНГ, посредством заключения договора. С правом огородить это все забором и никого туда не пускать! Со стороны ВДНГ мы неоднократно отказывали этой компании в подписании такого договора. А в итоге, получился полный беспредел: суд решил, что согласие ВДНГ для подписания договора не требуется и именем Украины постановил, что договор следует считать подписанным (!) Это незаконный шаг нарушает права и интересы государственного "Экспоцентра Украины".

Рассмотрение апелляции состоится 4 ноября в 14:20 в Северном апелляционном хозяйственном суде.

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