Верещук: Главная претензия к Кличко — он разрешил "комарницким" сесть себе на голову

"Институт смотрящих", который развивался в Киеве во время мэрства Виталия Кличко, несет угрозу для национальной безопасности. Об этом во время интервью журналисту Дмитрию Гордону рассказала кандидат в мэры Киева от партии "Слуга народа" Ирина Верещук.

"Институт смотрящих", который развил Кличко, — угроза национальной безопасности. Есть бизнес, который строит, получает прибыль и помогает экономике. Есть власть, которая управляет политическими процессами. И есть прослойка профессиональных коррупционеров — тот же Денис Комарницкий. Кто ты? Что ты? И кто тебе дал право что-то там решать и бизнесу рассказывать, кто будет получать разрешения в ГАСКе, а кто нет? Моя основная претензия к Кличко — то, что он разрешил таким "комарницким" сесть себе на голову. Люди их не выбирали! И они не имеют право оккупировать Киев и приватизировать его! А "сильному" Кличко не хватает сил с ними разобраться!" — отметила она.

Кандидат в мэры Киева подчеркнула, что имя Комарницкого уже стало нарицательным.

"То, что Кличко делал на протяжении шести лет, нельзя назвать мэрством. Если бы он был мэром, то никогда бы не допустил того, чтобы в Киеве было столько незаконных строек! В Киеве более сотни незаконных строительств, а Кличко этого не видит. А "Киевпастранс", тендеры в котором выигрывает "Богдан"? Да и фирмы Порошенко, вместе с "Рошенами" растут, как грибы! Кличко делает все для своих друзей", — пояснила Верещук.

Она уверена — пока смотрящие ведут борьбу за Киев, Кличко старается держаться в стороне, "играя в хорошего парня".

"Когда киевляне выбирали Кличко, надеялись, что инвестиции, которые он принесет, будут ощутимы. Но разве это произошло?" — задалась вопросом Верещук.

Кандидат в мэры Киева также пояснила, что Владимир Зеленский выбрал ее, а не Николая Тищенко, потому что понимал, что она "не будет заниматься схематозами".

"Зеленский выбрал меня, а не Тищенко, потому что понял, что я потяну. Я не буду лицемерить, не буду воровать и пытаться кого-то обмануть на схематозах. Тищенко не политик, он из другого теста. Он пришел из 90-х, принес свою культуру, культ пацанов и фени, и теперь думает, что это работает в 21 веке! Это просто смешно", — резюмировала Верещук.

Напомним, очередные местные выборы в Украине, в том числе выборы мэра Киева, пройдут осенью 2020 года.