Политика 10 минут назад

Верховный суд окончательно восстановил Бочковского в должности главы ГСЧС

Суд отметил, что бывший "главный спасатель" был уволен с нарушением процедуры

Сергей Бочковский. Фото: ldubgd.edu.ua Сергей Бочковский. Фото: ldubgd.edu.ua
Сергей Бочковский. Фото: ldubgd.edu.ua

Кассационный административный суд Верховного суда признал законными решения судов предыдущих инстанций о восстановлении Сергея Бочковского на посту главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, уволенного в 2015 году из-за подозрения в коррупции.

Об этом следует из постановления суда от 11 июня.

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В частности, все жалобы Кабинета министров и Министерства внутренних дел были отклонены, а решение Окружного административного суда Киева (ОАСК) от 26 апреля 2018 года о восстановлении Бочковского оставили в силе.

Верховный суд отметил, что бывший "главный спасатель" был уволен с нарушением процедуры, а именно, после устных обвинений со стороны главы МВД Арсена Авакова на заседании Кабмина, а не после служебного расследования.

Напомним, Бочковского задержали 25 мая 2015 года прямо на заседании правительства и в тот же день его уволили с должности. Чиновника обвинили в коррупционных схемах, сейчас это дело находится на рассмотрении в Шевченковском районном суде Киева.

В апреле 2018 года ОАСК признал увольнение Бочковского незаконным и обязал выплатить ему компенсацию, а в августе 2018 года это решение также было поддержано Киевским апелляционным административным судом.

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Теперь Верховный суд оставил эти решения в силе. Решение окончательное и не подлежит обжалованию.

В августе 2018 года Аваков пообещал, что Бочковский не будет вновь возглавлять ГСЧС, ведь он "является недостойным офицером и недостоин руководить ведомством".

Этому предшествовала попытка Бочковского попасть в главное управление ГСЧС, но его не пропустили в здание.

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