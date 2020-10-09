Политика 50 минут назад

Верховный суд: президент должен на работе говорить по-украински

Большая Палата Верховного суда Украины закрыла производство по делу, так как заявленные истцом требования не подлежат рассмотрению в порядке административного судопроизводства

Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба Офиса президента Украины Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба Офиса президента Украины
Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба Офиса президента Украины

Президент Украины обязан общаться на государственном языке при исполнении служебных обязанностей.

Соответствующее решение вынес Верховный суд Украины.

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Как стало известно, в Верховный суд поступил иск, автор которого просил признать противоправным общение президента Украины 23 мая 2019 года на форуме интернет-деятелей iForum-2019 на негосударственном языке и обязать его воздержаться от общения на нем на всей территории Украины при осуществлении полномочий.

Кассационный суд в составе Верховного Суда отказал в удовлетворении заявленных истцом требований в полном объеме.

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Рассмотрев апелляционную жалобу истца, Большая Палата ВС указала на то, что при исполнении служебных обязанностей президент Украины обязан общаться на государственном языке. В то же время, за действия, совершенные в рамках политической деятельности, а не во время выполнения предусмотренных Конституцией полномочий, президент несет политическую, а не юридическую ответственность — говорится в сообщении.

Таким образом, Большая Палата Верховного суда Украины закрыла производство по делу, так как заявленные истцом требования не подлежат рассмотрению в порядке административного судопроизводства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что языковой вопрос в Украине создан искусственно. По мнению главы государства, страна должна защищать право национальных меньшинств знать свой родной язык.

При этом, они должны владеть и украинским языком.

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