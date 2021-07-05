Кадрова криза в НБУ негативно позначилася на курсі гривні. Як довго буде дорожчати долар

Українська національна валюта, яка в червні демонструвала тенденції до зміцнення — за підсумками місяця офіційний курс НБУ знизився з 27,5004 грн/долар до 27,1763 грн/долар (-1,2%), курс євро — з 33,3896 грн/євро до 32,3018 грн/євро (-3,3%) — на початку липня похитнулася і почала просідати в ціні.

Так, в останній банківський день минулого тижня, 2 липня, курс гривні на міжбанку знизився на 5 копійок щодо долара — з 27,34/27,36 грн/долар до 27,39/27,41 грн/долар, на 9 копійок відносно євро в продажу і на 10 копійок в покупці — з 32,34/32,37 грн/євро до 32,44/32,46 грн/євро.

Офіційний курс НБУ гривні щодо долара США на сьогодні, 5 липня, встановлений на рівні 27,4121 грн/долар, щодо євро — 32,4107 грн/євро. У п’ятницю, 2 липня, курс був на рівні 27,3841 грн/долар і 32,5227 грн/євро.

Зниження курсу гривні, якого так добивався своїми валютними інтервенціями весь минулий місяць регулятор — у червні сальдо активних операцій НБУ (різниця між купівлею і продажем валюти) на міжбанку, згідно з даними RoboForex, склало 583 млн доларів США — аналітики ринку пов’язують із масовими звільненнями в НБУ.

"Учасники ринку, західні партнери і нерезиденти негативно реагують на кадрову кризу в НБУ. Нерезиденти призупинили заведення валюти в країну і скуповують валюту під дивіденди. Портфель ОВДП нерезидентів за 3 останні дні минулого тижня знизився на 0,5 млрд гривень", — говорить керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин.

Зазначимо, вже завтра, 6 липня, Міністерство фінансів планує продати на аукціоні 6 гривневих випусків ОВДП з термінами обігу — 210 (ліміт обсягом 500 тис), 378 (ліміт 2 млн), 504 (ліміт 2 млн), 777, 1092 і 1771 днів.

Зважаючи на те, що попит на гривневі ОВДП на попередньому аукціоні, який був проведений 29 червня, у порівнянні із аукціоном від 22 червня упав уже в 3,3 рази — до 2,53 млрд гривень, і на сьогоднішню ситуацію всередині НБУ, очікувати залучення великих сум до держбюджету на аукціоні 6 липня навряд чи варто. Тим часом, у липні самому Міністерству фінансів за ОВДП необхідно сплатити близько 27 млрд гривень.

Причина, якою називають своє звільнення "за власним бажанням" керівники департаментів "відхід регулятора від базових стандартів роботи", ставить під загрозу і співпрацю з МВФ. "Раніше висловлювані побоювання МВФ щодо централізації регулятора формують ризики неотримання кредиту до вересня", — каже Андрій Шевчишин.

Крім того, за словами аналітика Forex Club, на настрої інвесторів впливають новини про погіршення ситуації на Донбасі і можливе блокування Керченської протоки військовими суднами РФ.

Ще одним фактором тиску Андрій Шевчишин бачить рекордне зростання цін на газ на європейських ринках, що змусить учасників газового ринку закуповувати і фрахтувати газ і його закачування в сховища за високими цінами. "Це посилить попит на валюту з боку імпортерів. Більш того, напередодні нафта марки Brent досягла чергових максимумів — 76 доларів за барель, що також грає не на користь гривні", — зазначає він.

В той же час аналітик Alpari Максим Пархоменко каже, що сприятлива зовнішня кон'юнктура і високі світові ціни на основні групи товарів нашого експорту — руду, метали і аграрну продукцію — грають на зміцнення гривні. "Поки не відновився до доковідного періоду також обсяг імпорту і споживання. Це знижує попит зі сторони імпортерів і не призводить до покупок долара на міжбанку", — відзначає він.

Загалом, на думку Максима Пархоменка, у липні гривня зберігає потенціал до зміцнення і зможе ще раз протестувати позначку в 27 грн/долар і 31,50 грн/євро.

Вагомою підтримкою для гривні на ринку аналітик RoboForex Андрій Гойлов бачить і очікуване за підсумками минулого місяця зростання міжнародних резервів України.

"Також 2 липня Україна отримала від Міжнародного банку реконструкції і розвитку раніше затверджений кредит у розмірі 350 млн доларів США. Ці кошти мають піти на подолання наслідків пандемії коронавірусу, в тому числі і на фінансування дефіциту держбюджету", — зазначає Андрій Гойлов.

Попри це аналітик RoboForex схильний вважати, що цього тижня долар США щодо гривні продовжить дорожчати до рівня 27,45 грн/долар. "Євро, ймовірно, зміцниться до позначки 32,65 грн/євро", — прогнозує він.

Про те, що найближчим часом ймовірно гривня залишиться під тиском і буде рухатися до рівня 27,5 гривень за долар, говорить і Андрій Шевчишин.

Позитивним фактором, який може "витягнути" гривню, за словами аналітика Forex Club, виступає відкриття ринку землі, під покупку якої резиденти будуть конвертувати валюту в гривню.