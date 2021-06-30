Нацбанк не підвищив облікову ставку попри прискорення інфляції — як це вплине на гривню

Прискорення інфляції у травні 2021 року з 8,4% до 9,5% дає підстави говорити про доцільність підвищення облікової ставки НБУ. Однак на своєму засіданні 17 червня правління НБУ ухвалило рішення залишити облікову ставку на рівні 7,5%. Такий її рівень був встановлений 15 квітня 2021 року. Тоді регулятор підняв облікову ставку на один процентний пункт з 6,5%, заявивши, що цей крок спрямований на поступове уповільнення інфляції в другому півріччі і повернення її до цільового показника в 5%.

Зазначимо, через облікову ставку НБУ регулює рівень відсоткових ставок в економіці. Кінцева мета — мати інфляцію в межах цільового діапазону.

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Між тим, оприлюднені регулятором 29 червня 2021 року підсумки дискусії членів комітету з монетарної політики НБУ щодо рівня облікової ставки, які були оголошені 17 червня 2021 року, показали, що троє із десяти членів комітету з монетарної політики все-таки голосували за підняття облікової ставки.

У тому, що саме вони голосували за підвищення облікової ставки 16 червня, зізналися поки що двоє — заступники голови НБУ Катерина Рожкова і Дмитро Сологуб.

"Я голосував за підвищення ставки, оскільки вважаю, що, незважаючи на здебільшого транзитивну природу поточного інфляційного шоку, монетарна політика залишається достатньо м’якою на тлі стійкого відновлення економіки після коронакризи", — написав у своєму Твіттері Дмитро Сологуб.

Про те, що вона була однією із трьох членів комітету, які голосували за підвищення облікової ставки, Катерина Рожкова написала у Facebook. Доцільність підняття ставки пояснила так: "Інфляція в країні прискорилася і залишалася вищою за наш прогноз. У травні вона становила 9,5% у річному вимірі. Такою інфляція востаннє була два роки тому — у травні 2019-го. На мою думку, збереження облікової ставки незмінною може погіршити інфляційні очікування. Економіка відновлюється після пандемії. Споживчий попит на товари та послуги зростає швидше, ніж ми очікували, що створює додатковий тиск на інфляцію. Як і вартість енергоносіїв та інших commodities. Тренд на прискорення інфляції, ймовірно, виявиться не таким тимчасовим, як ми очікували раніше. І заява ФРС США про підвищення ключової ставки вже у 2023 році — це ще одне тому підтвердження. Тому, на мою думку, Національний банк, ухвалюючи рішення з монетарної політики, мав би знову продемонструвати свою послідовність та відданість інфляційному таргетуванню. Тобто підвищити ставку. Це був би правильний сигнал для ринку. Крім того, це допомогло би зберегти довіру до нашої монетарної політики надалі".

Проголосувати за підвищення облікової ставки уже на запланованому на 21 липня 2021 року засіданні комітету з монетарної політики НБУ щодо рівня облікової ставки, окрім тих трьох, що голосували 16 червня, теоретично може іще двоє членів комітету. Підстави говорити про це дає те, що в оприлюднених НБУ підсумках дискусії членів комітету з монетарної політики НБУ щодо рівня облікової ставки від 16 червня 2021 року зазначається: "На думку п'ятьох учасників дискусії, Національному банку доведеться надалі підвищувати облікову ставку в цьому році, щоб забезпечити повернення інфляції до цілі 5% у 2022 році".

Разом з тим противниками підвищення облікової ставки також виступає п’ятеро членів комітету з монетарної політики НБУ. Вони вважають, що попередні підвищення облікової ставки та згортання антикризових монетарних заходів можуть виявитися достатніми для послаблення інфляційного тиску.

"В нашому опитуванні настроїв ринку теж не було однозначної оцінки того, як варто вчинити", — каже в коментарі Delo.ua аналітик ICU Михайло Демків. Сам він не виключає, що в липні Нацбанк планово перегляне прогноз по інфляції і по обліковій ставці, й ми побачимо підвищення ставки вже на наступному засіданні. "До засідання ще три тижні. До того часу буде відома інфляція за червень + Нацбанк бачитиме динаміку липня по своїх спостереженнях. Якщо ситуація не покращиться, то, вочевидь, ставку потрібно буде підіймати", — зазначає Михайло Демків.

Доцільності в тому, щоб підвищувати облікову ставку НБУ, не бачить старший аналітик компанії Empori group Артем Беркович. В коментарі Delo.ua він говорить: "Підвищення облікової ставки в Україні призведе до додаткового подорожчання гривні. Цього зараз не потрібно. По-перше, низький попит на валюту в країні забезпечить силу валютного ринку. По-друге, гривня буде дорожчати аж до пізньої осені шляхом припливу коштів від експортерів. По-третє, достатність ЗВР в Україні створює базу для стабільності валютного ринку в цілому і здатність розплатитися з борговими зобов'язаннями перед МВФ".

Про те, що наслідком підвищення облікової ставки може стати укріплення гривні, говорить і Михайло Демків. "Вищий рівень ставок стимулює більше заощаджувати плюс може призвести до укріплення гривні. Ми вже бачили раніше, що зміцнення національної валюти робило імпортні товари дещо дешевшими, що мало вплив на індекс інфляції", — каже він. Проблемою тут бачить, що ринок реагує на зміну облікової ставки із лагом. "Якщо на міжбанку вартість грошей одразу змінюється після перегляду облікової ставки, то ставки за депозитами й кредитами змінюються з часом. Тому, приймаючи рішення, НБУ орієнтується на певний горизонт", — зауважує Михайло Демків.

Незацікавленість банківського сектору в піднятті облікової ставки НБУ бачить Артем Беркович. "Банківський сектор навряд чи зрадіє такій ситуації. Підвищення облікової ставки НБУ тягне за собою необхідність підвищити ставку по депозитах і зміну кредитних умов для населення і бізнесу в гіршу сторону. Ось до цього ми поки точно не готові. Висока частка поганих кредитів в країні, близько 40%, створює ризики для стагнації банківського сектора, попри активність аграріїв", — каже він.

Загалом у те, що Нацбанк підніме облікову ставку у липні, аналітик Empori group не вірить. "В Україні влітку зміни монетарної політики не чекаємо. Аграрна країна, в якій ціни на харчові продукти дорожчати не будуть через наявність місцевої продукції, може дозволити собі не турбуватися інфляційними ризиками. Вартість палива, як тригер інфляції, створює ризики на осінній період. Але в середньому максимальні оцінки по нафті марки Brent на поточний рік сконцентровані біля рівня 80 $ за барель. Тобто з огляду на сильну гривню і зростання нафти стрімкого зростання цін на бензин не чекаємо", — говорить Артем Беркович.

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Бажання окремих представників НБУ і частини представників експертного середовища підвищити ставку до 8% з поточного рівня 7,5% аналітик Empori group пов’язує із риторикою зовнішнього світу. "Зокрема, представники влади США регулярно коментують свою стурбованість високими цінами на різні товари, що створює загрозу інфляційного тиску в усьому світі. Це, своєю чергою, позначиться на споживчої активності в кожній окремій країні. Можливо, що нас поступово готують до того, що НБУ буде гнучким у питаннях зміни монетарної політики, і якщо знадобиться підвищувати ставку, то фінансовий регулятор піде на цей крок", — каже він.

Зазначимо, у 2020 році облікова ставка НБУ впала із 11% річних до 6%. У 2021 році виросла до 7,5%.