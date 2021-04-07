Политика 50 минут назад

Витренко написал заявление об увольнении — СМИ

Якобы о своем уходе из министерства чиновник начал говорить еще около двух недель назад

Юрий Витренко. Фото: Минэнергетики Юрий Витренко. Фото: Минэнергетики
Юрий Витренко. Фото: Минэнергетики

Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко в среду, 7 апреля, написал заявление об отставке. Об этом, со ссылкой на собственные источники, сообщает "Экономической правда".

По данным издания, о своем уходе Витренко начал говорить еще две недели назад и тогда же вывез личные вещи из министерства.

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Напомним, что 17 декабря Верховная Рада не смогла назначить бывшего исполнительного директора "Нафтогаза" Витренко на должность первого вице-премьер-министра — министра энергетики.

Однако на внеочередном заседании правительство назначило его первым заместителем министра энергетики. На него также возложили временное исполнение обязанностей министра.

Первым решением Витренко на посту исполняющего обязанности министра стало предложение повысить тариф на электроэнергию для населения.

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Позже, 28 января, парламент сделал вторую попытку назначить Витренко на пост вице-премьера-министра энергетики. Однако и в этот раз голосов не хватило.

Позже ВР поддержала законопроект о возобновлении конкурсов на занятие должностей госслужбы с учетом предложений президента Владимира Зеленского. Он предлагал расширить полномочия исполняющий обязанности министров.

Также Витренко отметился скандальным заявлением о субсидиях. По его словам, предоставление украинцам субсидий негативно влияет на их психологическое состояние и унижает их достоинство. По словам чиновника, когда человек уверен, что он получит субсидию, у него складывается ощущение, что дальше не стоит задумываться о смене поставщика услуг, чтобы сэкономить.

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ПО МАТЕРИАЛАМ: Экономическая правда

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