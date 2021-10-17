Экономика 1 час назад

Витренко занимался расследованиями в "Нафтогазе", а не закупкой газа — Ватерландер

Экс-топ-менеджер "Нафтогаза" считает, что глава компании ищет "козла отпущения"

Витренко занимался расследованиями в "Нафтогазе", а не закупкой газа — Ватерландер Витренко занимался расследованиями в "Нафтогазе", а не закупкой газа — Ватерландер

Бывший главный исполнительный директор группы "Нафтогаз" Отто Ватерландер назвал последние заявления председателя правления "Нафтогаза" Юрия Витренко попытками найти "козла отпущения" для оправдания собственных ошибок.

"Как всегда, его взгляд на "Нафтогаз" и рынок газа является субъективным и основывается на ложных утверждениях и манипуляциях. И, как всегда, когда он попадает под давление, то винит всех, кроме себя. Я воздержусь от комментирования каждого его обвинения, однако вопрос о закупке газа и бесперебойности поставок требует ответа, поскольку важно, чтобы он и, что важнее, народ Украины четко понимали его личную ответственность", — заявил Ватерландер на своей странице в Facebook.

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По мнению экс-топ-менеджера "Нафтогаза", Юрий Витренко слишком озабочен внутренними расследованиями. 

"Идея о том, что за бесперебойность поставок отвечает один человек, уполномоченный на это в организации, в данном случае это я, является смехотворной. В любой национальной нефтегазовой компании, имеющей такое же стратегическое значение, как и "Нафтогаз", вопрос обеспечения бесперебойности поставок будет основной, если не главной, обязанностью председателя правления. Председатель правления, как руководитель компании, руководит всеми основными аспектами ее деятельности. Он определяет приоритеты, координирует тактические и стратегические цели всех членов команды руководителей высшего звена. На самом деле, он это знает и время от времени использовал свои полномочия, но, к сожалению для всех нас, в совершенно другом направлении. В случае с действующим председателем правления, он был одержим тем, чтобы начать максимальное количество внутренних расследований, и значительная часть организации занималась, собственно, этими расследованиями, а не сосредотачивалась на бизнесе. Это парализовало компанию, поскольку много людей в организации избрали тактику "ждать инструкций и не подставляться", и это регулярно обсуждался с членами наблюдательного совета", — делится деталями Ватерландер.

Экс-менеджер "Нафтогаза" утверждает, что команда компании выполняли все указания Витренко.

"Любые указания председателя правления выполнялись, за исключением случаев, когда он блокировал выполнение своих собственных указаний, прячась за фразами "это не то, что я имел в виду" или "мы изменим операционную модель", которые уже стали притчей во языцех в компании, — подчеркнул бывший главный исполнительный директор группы "Нафтогаз".

Как отмечалось, в нескольких областях администрации начали рассматривать возможность введения чрезвычайной ситуации по обеспечению природным газом бюджетных учреждений на осенне-зимний период 2021-2022 годов.

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