Власть хочет контролировать доходы людей, чтобы они не могли контролировать власть — УДАР

Введение методов непрямого контроля доходов украинцев в нынешних условиях приведет лишь к увеличению давления со стороны государства на граждан и к поиску новых методов уклонения от налогов со стороны предпринимателей. Власть стремится контролировать доходы и расходы украинцев, чтобы они не имели времени контролировать власть. Такое мнение высказал председатель исполкома партии "УДАР Виталия Кличко" Артур Палатный на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что нынешняя власть пришла на либеральных лозунгах стимулирования свободного развития предпринимательства и уменьшения регуляторного давления государства. Но вместо этого делает все наоборот: усиливает налоговое давление на бизнес и еще больше загоняет его в "тень".

В частности, Министерство финансов готовит законопроект о косвенном определении доходов украинцев, ранее был принят закон о "нулевом" декларировании. А сейчас под видом борьбы с олигархами власть протягивает законопроект №5600, который, по словам Палатного, фактически убивает средний класс. При этом реформа налоговой милиции и создание сервисно-ориентированного Бюро экономической безопасности фактически провалены, отмечает он.

"Введение методов косвенного контроля доходов украинцев в нынешних условиях приведет лишь к увеличению давления со стороны государства на граждан и к поиску новых методов уклонения от налогов со стороны предпринимателей", — предупреждает Палатный.

В УДАРе считают, что главной функцией государства является создание условий, при которых человек может себя свободно реализовывать.

"Мы всегда выступали за детенизацию экономики и честную уплату налогов всеми. Но государство, во-первых, должно создать четкие и прозрачные "правила игры", что сделает возможным честное ведение бизнеса и уплату налогов. А во-вторых, создать благоприятные условия для ведения бизнеса, уменьшив налоговое бремя на него", — подчеркивает Артур Палатный.

Глава исполкома УДАРа выразил уверенность, что вместо того, чтобы считать расходы каждого украинца, правительству следует очистить налоговую от коррупционеров и снизить давление на бизнес.

"Главным двигателем экономического развития страны должен стать малый и средний бизнес, который следует высвободить из-под чрезмерного налогового пресса и регуляторного вмешательства. Для этого нужно: максимально упрощать систему налогообложения, внедрять систему "единого окна" во всех типах отношений между властью и бизнесом, чтобы минимизировать возможности для коррупции и уменьшить расходы предпринимателей. Полностью "перезагрузить" налоговую службу — набрать новых сотрудников по критериям профессионального и морально-этического соответствия, переориентировать государственные фискальные органы с упором на профилактические мероприятия по соблюдению законности. Эти меры должны сопровождаться реформами судебной и правоохранительной систем", — считает Артур Палатный.

Он подчеркивает: только после реализации этих мер можно переходить ко второму этапу — вводить методы косвенного контроля доходов. А в нынешних условиях это приведет лишь к увеличению давления со стороны государства и появлению новых схем для уклонения от налогов со стороны предпринимателей.

Как ранее сообщалось, министр финансов Сергей Марченко сообщил о том, что в правительстве разрабатывается законопроект о косвенных методах определения доходов граждан Украины. Этот документ должен быть подан в Верховную Раду уже в 2021 году.