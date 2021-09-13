Власти готовят постановление: Ляшко рассказал, у кого будут привилегии во время карантина

В ближайшее время Кабинет министров утвердит изменения в постановление "Об установлении карантина и введении ограничительных противоэпидемических мероприятий". Об этом сообщает пресс-служба Кабмина, ссылаясь на итоги совещания.

В Минздраве подчеркивают, что за последнюю неделю количество новых случаев заболевания возросло на 6000, а количество госпитализаций — на полторы тысячи. Высокие темпы роста новых случаев наблюдаются в Черновицкой, Волынской, Львовской и Тернопольской областях.

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Также в этих регионах быстро растет загруженность коек с кислородом, а количество госпитализаций за неделю увеличилось на 60%.

В связи с приближающимся усилением карантина Минздрав предлагает, чтобы ограничения желтой и красной зоны эпидемической опасности не распространялись на те заведения хозяйствования, в которых коллектив и посетители имеют ковид-сертификат, удостоверяющий вакцинацию.

Привилегии хотят предусмотреть и для тех коллективов, чьи сотрудники имеют действительный в течение 72 часов отрицательный ПЦР-тест или справку о перенесенной в течение последних нескольких месяцев коронавирусной болезни.

"Это позволит эффективно сдерживать эпидемическую ситуацию и сохранить экономическую активность", — считает министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Также министр внутренних дел Денис Монастырский дал правоохранителям поручение активизировать проверки возможной подделки сертификатов вакцинации. В частности, будут отслеживать сайты, где осуществляются соответствующие действия.

Кроме того, в Министерстве внутренних дел доложили, что возобновили проверки на соблюдение карантинных правил компаниями.

Источник фото: Depositphotos