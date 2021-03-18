Власти Киева послушали Шмыгаля и запретили доступ зрителей на футбольные матчи

Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Киевгорадминистрации 17 марта решила запретить доступ зрителей на футбольные матчи до стабилизации эпидемиологической ситуации с распространением Covid-19. Об этом говорится в протоколе заседания комиссии под председательством мэра Киева Виталия Кличко.

Обеспечить недопуск зрителей должны Украинская ассоциация футбола, Министерство молодежи и спорта, департамент молодежи и спорта КГГА, Главное управление полиции в Киеве, а также департамент патрульной полиции Нацполиции и его управление в Киеве.

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Кроме того, решено начать весенние каникулы для учеников 5-11-х классов школ с 18 марта, для 1-4-х классов — с 22 марта, а также организовать с 18 марта образовательный процесс в учреждениях профессионально-технического образования, работающих не по семестровой системе, в дистанционном формате. Проведение массовых мероприятий в общежитиях вузов и ПТУ запретили.

Первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в этой связи отметил, что больницы Киева из-за эпидемии коронавирусной инфекции сейчас "наполнены пациентами как никогда".

"Многие пациенты в тяжелом состоянии и нуждаются в кислородной поддержке. При этом завтра в столице запланирован большой футбольный матч, на который со всей страны приедут болельщики. Такое скопление людей приведет к взрыву заболеваемости. И мы должны этого не допустить", — подчеркнул он.

Отметим, что 18 марта на стадионе НСК "Олимпийский" планируется матч между футбольными командами "Шахтер" (Донецк) и "Рома" (Италия).

Ранее мэр столицы Виталий Кличко потребовал возвращения органам местной власти полномочий самостоятельно принимать решение об установлении эпидемиологических ограничений. По его словам, с 17 февраля местные власти не имеют права усиливать карантин на своих территориях.

Он также отметил, что в нынешней ситуации проведение на "Олимпийском" упомянутого матча "может стать вторым "Буковелем": ранее работу этого горнолыжного курорта в Ивано-Франковской области решили остановить из-за карантина. Власти считают, что работа популярного курорта значительно поспособствовала распространению коронавируса.

В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что местные власти вправе усиливать введенные карантинные ограничения и призвал их это делать при необходимости.