Общество 60 минут назад

Власти Киева решили сдать часть площадей Житнего рынка в аренду

В КГГА заявляют, что здание 1980 года требует капитальной реконструкции

Фото: КГГА Фото: КГГА
Фото: КГГА

Власти Киева решили сдать часть площадей коммунального Житнего рынка в аренду частным владельцам с условием сохранения на первом этаже традиционного продуктового рынка. Об этом говорится в сообщении Киевгорадминистрации.

"Главное требование к арендатору — на первом этаже Житнего рынка должен работать рынок для традиционной торговли продуктами питания. Должны быть оборудованы современные и комфортные для покупателей и предпринимателей торговые места", — отмечают в департаменте предпринимательства и развития промышленности КГГА.

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Потенциальный арендатор будет определен через аукцион в системе ProZorro по принципу наибольшей суммы, которая пополнит бюджет столицы. Кроме того, задачей арендатора будет привлечь инвестиции на реконструкцию помещения рынка.

В горадминистрации при этом не уточняют суть принятого решения, а именно какой конкретно "части площадей" рынка оно касается.

При этом власти указывают, что нынешнее помещение Житнего рынка было построено в 1980 году, и сегодня, "после более 40 лет эксплуатации, требует капитальной реконструкции".

В свою очередь, как отмечает БЖ, в закрытой группе "Подоляночка" в Facebook местные жители обсуждают информацию о том, что Житний рынок якобы должны закрыть на реконструкцию в сентябре. По информации продавцов, на рынке уже есть потенциальный арендатор, который хочет взять в аренду второй и третий этажи под открытие магазинов и ресторанов.

Работники рынка собирают подписи под обращением к мэру Виталию Кличко с просьбой исключить первый этаж из перечня объектов, по поводу которых принято решение о передаче в аренду. Также они просят не отдавать площади рынка в аренду под открытие ресторанов и магазинов.

Напомним также, что осенью прошлого года в Киеве представили проект реконструкции площади перед другим коммунальным киевским рынком — Бессарабским.

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